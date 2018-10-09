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17 октября в Туле пройдет второй фестиваль профессий «Выход на орбиту. Кем быть?»
Фото 71festproftulateens.ru.

17 октября в Туле пройдет второй фестиваль профессий «Выход на орбиту. Кем быть?»

К участию приглашаются подростки, их родители и педагоги.

17 октября в атриуме в Тульском кремле пройдет второй городской фестиваль «Выход на орбиту. Кем быть?».

Мероприятие организовано общественной организацией TulaTeens при поддержке Управления образования и Администрации города Тулы, регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей.

Предприятия-участники фестиваля организуют интерактивные площадки, где посетители смогут попробовать свои силы в практических заданиях, а также познакомятся с работой учебных заведений города, где можно получить заинтересовавшую их профессию.

Вход на мероприятие свободный. Подать заявку на участие можно здесь.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:02 0
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