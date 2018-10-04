Фото из архива Myslo.
Мотосезон в Туле закроют 13 октября
Мероприятия пройдут на площади Ленина.
13 октября на главной площади Тулы пройдут мероприятия, посвященные закрытию мотосезона.
С 0.00 до 19.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.
Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города, такое решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий.
Другие статьи по темам
Место