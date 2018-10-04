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Мотосезон в Туле закроют 13 октября
Фото из архива Myslo.

Мотосезон в Туле закроют 13 октября

Мероприятия пройдут на площади Ленина.

13 октября на главной площади Тулы пройдут мероприятия, посвященные закрытию мотосезона.

С 0.00 до 19.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города, такое решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:50 −1
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