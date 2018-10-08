На улице Путейской в Туле устраняют порыв теплосетей

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Накануне мы сообщали, что в подвале дома № 31 по улице Путейской образовался настоящий бассейн с кипятком. Из-за этого сотрудникам экстренных служб пришлось отключить в доме отопление.

Сегодня стало известно, что причиной аварийной ситуации стал порыв сетей теплоснабжения. Как уточнили в администрации Тулы, на месте проводятся ремонтные работы. Ориентировочное время их окончания – понедельник, 8 октября, в 22.00.