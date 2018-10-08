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На улице Путейской в Туле устраняют порыв теплосетей
Фото: пресс-служба администрации Тулы

На улице Путейской в Туле устраняют порыв теплосетей

Восстановительные работы планируют завершить к 22 часам.

Накануне мы сообщали, что в подвале дома № 31 по улице Путейской образовался настоящий бассейн с кипятком. Из-за этого сотрудникам экстренных служб пришлось отключить в доме отопление.

Сегодня стало известно, что причиной аварийной ситуации стал порыв сетей теплоснабжения. Как уточнили в администрации Тулы, на месте проводятся ремонтные работы. Ориентировочное время их окончания – понедельник, 8 октября, в 22.00.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:12 0
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Место
Тулаулица Путейская

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