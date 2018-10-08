Тульское правительство выдаст 12 муниципалитетам гранты на развитие

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На совещании под председательством Алексея Дюмина подвели итоги работы региональных органов местного самоуправления за прошлый год.

Заместитель председателя регионального правительства Валерий Шерин отметил, что ежегодно в соответствии с региональным законодательством, указом губернатора гранты выделяются муниципальным образованиям, достигшим успехов в различных сферах деятельности.

В этом году, на основе предложений органов исполнительной власти региона, в соответствии с решением экспертной комиссии по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, гранты будут выделены 12 муниципалитетам:

В сфере экономического развития и развития инвестиционной активности:

1 место – Ясногорский район,

2 место – Щекинский район,

3 место – Тула.

В сфере физической культуры и спорта:

1 место – Тула,

2 место – Новомосковск,

3 место – Дубенский район.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства:

1 место – Чернский район,

2 место – Воловский район,

3 место – Суворовский район.

В сфере организации муниципального управления применительно к демографической ситуации в муниципалитете:

1 место – рабочий поселок Новогуровский,

2 место – Щекинский район,

3 место – Богородицкий район.

Алексей Дюмин отметил, что администрациям муниципальных образований, которые стали победителями, необходимо грамотно распорядиться полученными средствами.