Тульское правительство выдаст 12 муниципалитетам гранты на развитие
На совещании под председательством Алексея Дюмина подвели итоги работы региональных органов местного самоуправления за прошлый год.
Заместитель председателя регионального правительства Валерий Шерин отметил, что ежегодно в соответствии с региональным законодательством, указом губернатора гранты выделяются муниципальным образованиям, достигшим успехов в различных сферах деятельности.
В этом году, на основе предложений органов исполнительной власти региона, в соответствии с решением экспертной комиссии по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, гранты будут выделены 12 муниципалитетам:
В сфере экономического развития и развития инвестиционной активности:
- 1 место – Ясногорский район,
- 2 место – Щекинский район,
- 3 место – Тула.
В сфере физической культуры и спорта:
- 1 место – Тула,
- 2 место – Новомосковск,
- 3 место – Дубенский район.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
- 1 место – Чернский район,
- 2 место – Воловский район,
- 3 место – Суворовский район.
В сфере организации муниципального управления применительно к демографической ситуации в муниципалитете:
- 1 место – рабочий поселок Новогуровский,
- 2 место – Щекинский район,
- 3 место – Богородицкий район.
Алексей Дюмин отметил, что администрациям муниципальных образований, которые стали победителями, необходимо грамотно распорядиться полученными средствами.