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Жители дома на улице Путейской в Туле: «У нас в подвале – бассейн с кипятком!»
Фото Ольги Алпатовой

Жители дома на улице Путейской в Туле: «У нас в подвале – бассейн с кипятком!»

Из-за аварийной ситуации во всём доме отключено отопление. Восстановительные работы пройдут в понедельник, 8 октября.

Старт отопительного сезона прошёл гладко не для всех жителей Тулы. «Народный журналист» Myslo, жительница дома № 31 по улице Путейской Ольга Алпатова сообщила, что в подвале её дома образовался настоящий бассейн с кипятком:

Вместо тёплых батарей – горячий пол и парилка внутри квартиры уже пару дней!

Дозвониться до управляющей компании «Аврора» тулячка не смогла – проблему пришлось устранять сотрудникам МЧС. Они перекрыли воду, отключив отопление во всём доме.

В пресс-службе администрации Тулы оперативно прокомментировали сложившуюся ситуацию:

Заявка от жителей по адресу: ул. Путейская, д. 31, принята через городскую ЕДДС 7 октября. Сейчас отопление в доме перекрыто, в понедельник, 8 октября, управляющая компания «Аврора» проведёт восстановительные работы.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 23:00 +2
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Место
Тулаулица Путейская

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