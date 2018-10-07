Жители дома на улице Путейской в Туле: «У нас в подвале – бассейн с кипятком!»
Из-за аварийной ситуации во всём доме отключено отопление. Восстановительные работы пройдут в понедельник, 8 октября.
Старт отопительного сезона прошёл гладко не для всех жителей Тулы. «Народный журналист» Myslo, жительница дома № 31 по улице Путейской Ольга Алпатова сообщила, что в подвале её дома образовался настоящий бассейн с кипятком:
Вместо тёплых батарей – горячий пол и парилка внутри квартиры уже пару дней!
Дозвониться до управляющей компании «Аврора» тулячка не смогла – проблему пришлось устранять сотрудникам МЧС. Они перекрыли воду, отключив отопление во всём доме.
В пресс-службе администрации Тулы оперативно прокомментировали сложившуюся ситуацию:
Заявка от жителей по адресу: ул. Путейская, д. 31, принята через городскую ЕДДС 7 октября. Сейчас отопление в доме перекрыто, в понедельник, 8 октября, управляющая компания «Аврора» проведёт восстановительные работы.