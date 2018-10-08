Алексей Дюмин: Каждый должен найти для себя что-то полезное в большом перечне событий Года образования и новых знаний

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На оперативном совещании с докладом о предварительных итогах Года образования и новых знаний выступила министр образования региона Оксана Осташко.

Летом министерством и образовательными организациями реализованы проекты «Летняя карта занятости обучающихся» и «Профильная смена лагерей с дневным пребыванием детей «Летняя академия достижений в Год образования и новых знаний: стремимся в будущее».

Государственными учреждениями дополнительного образования, подведомственными министерству образования ТО, проведено 7 областных профильных лагерей по различным направлениям: от научно-технического до театрального.

В августе был реализован второй этап стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов». В инициативе участвуют 176 обучающихся и студентов, их сопровождают 12 тьюторов и 21 наставник. Цель данной инициативы - работа по профориентации и раннему самоопределению школьников.

В сентябре был дан старт всероссийских открытых уроков по профессиональной навигации для старшеклассников в режиме интернет-трансляций «ПроеКТОриЯ», запланированных на 2018-2019 учебный год. Первый в новом учебном году урок состоялся по теме «Профессия - чемпион», в нем приняли участие более 14000 старшеклассников общеобразовательных организаций Тульской области.

«ПроеКТОриЯ» – один из элементов масштабного национального проекта «Образование», который разработан для достижения целей и решения задач, определенных Указом Президента РФ № 204 от 12 мая.

В сотрудничестве с тульским отделением Сбербанка России, филиалом «Среднерусский» Газпромбанка, отделением по Тульской области Центрального банка в регионе продолжается реализация проекта «Формирование финансовой грамотности обучающихся».

С 1 сентября началась реализация курса «Основы финансовой грамотности», общее количество детей, которые будут получать знания в области финансов – более 5 тысяч человек из 25 муниципальных образований Тульской области. В рамках реализации этого проекта проводится региональный конкурс «Бизнес-идеи в сфере молодежного предпринимательства» среди студентов профессиональных образовательных организаций Тульской области. В настоящее время на конкурс представлено 53 проекта. Итоги будут подведены в ноябре текущего года.

В Тульской области успешно реализуется проект «Научись спасать жизнь». Работа организована по двум направлениям: «Оказание первой помощи» и «Экстренная допсихологическая поддержка».

Педагогов и граждан Тульской области, не работающих в сфере образования, обучают приемам, которые может использовать человек, не имеющий специального медицинского или психологического образования. При курсовой подготовке используется электронное приложение «Мобильный спасатель».

В рамках реализации регионального приоритетного проекта «Английский для общения» определено 11 пилотных школ. Разработана программа спецкурса «Добро пожаловать в Тулу» для обучающихся 5-х классов и электронные образовательные ресурсы этого спецкурса размещены на платформе «Виртуальная школа Тульской области».

Проходят заочные туры конкурсов педагогического мастерства учителей английского языка, «Театр на английском».

В 15 пилотных образовательных организациях Тульской области с 1 сентября введен курс «Люби и знай свой отчий край». Для обеспечения реализации курса разработан учебно-методический комплекс, включающий в себя учебно-методические рекомендации для учителей и рабочую тетрадь для обучающихся 1-х классов. Организовано сопровождение апробации спецкурса «Люби и знай свой отчий край» на дистанционной платформе «Виртуальная школа Тульской области».

В рамках реализации проекта «Киноуроки в школах России» организована съемка детского короткометражного художественного фильма про тульских школьников «Когда небо улыбается». Фильм будет использоваться при проведении киноуроков не только в Тульской области, но и в школах других субъектов Российской Федерации с отличительным заголовком «Тульская область - школам России».

Министерством молодежной политики Тульской области с 4 по 10 сентября в Тульской области проведен Всероссийский образовательный форум «Готов к победам». В нем приняли участие более 800 активистов добровольческих организаций из малых городов и сел из 75 регионов России. Своим опытом с добровольцами поделились эксперты и гости форума. В рамках форума добровольцы презентовали новые проекты Волонтеров Победы.

Отдельное направление в плане мероприятий - работа по формированию у учащихся и педагогов компетенций в области информационных технологий. Для учащихся в сфере IТ-технологий в регионе начата реализация проекта Яндекс.Лицей. Этот проект является важным и перспективным для региона и позволит школьникам 8-9 классов получить практические навыки программирования на языке Руthon (питон), который является одним из весьма востребованных.

«Школа информационной безопасности» ориентирована на углубленное изучение сетевых технологий и защиты информации. В 2018-2019 году планируется открытие восьми учебных групп по 12 человек.

Регион активно развивает сотрудничество с Российской электронной школой (РЭШ), которая стала элементом одного из 10 федеральных проектов, вошедших в состав нацпроекта «Образование», - «Цифровая образовательная среда».

В сентябре на базе федерального учреждения «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» прошли обучение 56 специалистов института повышения квалификации, комитетов по образованию, школ. Повышение профессионального мастерства педагогических работников региона - важное направление плана мероприятий.

В августе стартовал региональный проект «Наставничество: новые грани профессионализма», цель которого – апробация и внедрение эффективной модели учительского роста по трем ключевым направлениям: ведущий наставник, наставник-учитель, старший наставник.

2018 год – год 190-летия со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Целый цикл проектов посвящен этой дате. В ТПГУ им. Л. Н. Толстого прошли 36 Международные Толстовские чтения.

Губернатор спросил министра, как налажено взаимодействие между ТулГУ, предприятиями тульской оборонки и Тульской 106-й гвардейской дивизией, где в этом году была создана научная рота.

Оксана Осташко сообщила, что в составе роты – выпускники ТулГУ 2017 года, получившие специальности «Материаловедение и технология материалов», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Системы управления движением и навигации», «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов», «Мехатроника и робототехника». Осенью этого года ряды научной роты пополнят еще 20 человек.

В этом году в регионе был реализован ряд инфраструктурных проектов в сфере образования. Открыты минитехнопарки, введена новая школа, первых учеников принял Центр поддержки одаренных детей в Ясной Поляне. Все эти объекты активно используются для решения задач по развитию подрастающего поколения. Так, на базе «Кванториума» в этом году запланировано проведение Парада наук, а также ряда региональных олимпиад, в том числе по робототехнике.

«Все проводимые мероприятия должны способствовать повышению уровня знаний и создавать новые возможности для саморазвития всем желающим. Каждый должен найти для себя что-то полезное в большом перечне событий Года образования и Новых знаний», – подчеркнул Алексей Дюмин.