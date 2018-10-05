Власти Тулы: Ликвидация второй смены в школах – приоритетная задача на 2019 год

фото из архива Myslo.ru.

Еще одна не менее важная задача – создание в детских садах дополнительных мест для малышей до 3-х лет.

В Туле прошло заседание рабочей группы Штаба по стратегическому развитию города. В ходе него участники рабочей группы обсудили итоги исполнения бюджета города за 2018 год по социальной политике и планы на будущий год.

Начальник управления образования Тулы Татьяна Золотова рассказала, что в этом году на социальную сферу города будет направлено 7,5 миллиарда рублей. Из них около 6,5 миллиарда рублей пойдет на финансирование учреждений муниципальной системы образования. До конца года все средства будут израсходованы.

Приоритетные задачи, которые решаются в этом году и будут решаться в следующем, – это безопасность пребывания детей в учебных учреждениях, доступность образования, в том числе ликвидация второй смены в школах и создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях, отметила Татьяна Золотова. Пока в Туле пять общеобразовательных учреждений работают в две смены.

Сейчас очередность в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 3-х до 7 лет в Туле полностью ликвидирована. Стоит задача по созданию дополнительных мест для малышей до 3-х лет.

На проведение ремонта и благоустройство территорий учреждений образования в 2018 году выделено 187,5 млн рублей, в том числе:

учреждениям, реализующим программу дошкольного образования, – 45 млн рублей. Будет открыто дополнительно 365 мест;

учреждениям, реализующим программу общего образования, – 86,7 млн рублей;

учреждениям, реализующим программу дополнительного образования, – 22,7 млн рублей;

загородным оздоровительным лагерям – 33,1 млн рублей.

В этом году введена в эксплуатацию школа на 600 мест в микрорайоне Зеленстрой-2. Объем финансирования строительства составил 650 млн рублей.

На ремонт и благоустройство территорий учреждений образования будет направлено 187,5 млн рублей.

Татьяна Золотова подчеркнула, что в этом году впервые за последние несколько лет были выделены средства на ремонт каждого учреждения дополнительного образования. За счет этих денег проводились самые необходимые работы – ремонт крыш, замена оконных рам и другие.