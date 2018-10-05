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Алексей Дюмин приехал в Грозный на празднование 200-летия города

Алексей Дюмин приехал в Грозный на празднование 200-летия города

В честь юбилея столицы Чеченской Республики на центральном стадионе города проходит двухдневный фестиваль культуры и спорта.

4 октября в Грозном на стадионе им. Султана Билимханова состоялось открытие девятого фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. На торжественной церемонии присутствовали полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Чеченской Републики Рамзан Кадыров, губернаторы Тульской и Московской областей Алексей Дюмин и Андрей Воробьёв.

Фестиваль приурочен к 200-летнему юбилею столицы Чечни, он продлится два дня. Для участия в мероприятии съехалось около 700 человек. Они будут бороться за звание сильнейших в 12 видах народных единоборств, среди которых перетягивание каната, перенос тяжести на дистанции, стрельба из лука, передвижение на ходулях, борьба на поясах и другие.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:46 −1
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Люди
Алексей Дюмин
Место
ГрозныйРеспублика Чечня

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