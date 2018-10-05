Алексей Дюмин приехал в Грозный на празднование 200-летия города

4 октября в Грозном на стадионе им. Султана Билимханова состоялось открытие девятого фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. На торжественной церемонии присутствовали полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Чеченской Републики Рамзан Кадыров, губернаторы Тульской и Московской областей Алексей Дюмин и Андрей Воробьёв.

Фестиваль приурочен к 200-летнему юбилею столицы Чечни, он продлится два дня. Для участия в мероприятии съехалось около 700 человек. Они будут бороться за звание сильнейших в 12 видах народных единоборств, среди которых перетягивание каната, перенос тяжести на дистанции, стрельба из лука, передвижение на ходулях, борьба на поясах и другие.