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В Новомосковске на ул. Есенина зарезали местного жителя
Фото ru.sputnik.kg.

В Новомосковске на ул. Есенина зарезали местного жителя

Подозреваемого по горячим следам задержали сотрудники Росгвардии.

Вечером 4 октября в новомосковскую больницу был доставлен 39-летний мужчина со множественными ножевыми ранениями головы и шеи. От полученных травм он скончался.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Тульской области сообщили корреспонденту Myslo, что убийство произошло в одной из квартир на ул. Есенина в результате конфликтной ситуации.

Дежурный Росгвардии в Новомосковске получил ориентировку и приметы подозреваемого в преступлении. Двигаясь по ул. Мира, экипаж группы задержания остановил мужчину, подходившего по приметам. Его задержали и передали следственно-оперативной группе. Задержанным оказался 39-летний местный житель.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области рассказали, что по факту смерти потерпевшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Выясняются все обстоятельства происшествия.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:04 0
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