новости
новости
Регистрация
4 сентября откроется электронная запись в детсад тульского села Зайцево

4 сентября откроется электронная запись в детсад тульского села Зайцево

Как записать ребенка в детский сад? Рассказываем.

В связи с планируемым вводом в эксплуатацию здания нового трехгруппового детского сада для детей от 1 года до 7 лет 4 сентября 2018 года в 10.00 будет открыта электронная запись на портале gosuslugi71.ru.

Детский сад расположен по адресу: Тульская область, Иншинское сельское поселение, с. Зайцево, ул. Школьная, 12.

Для постановки ребенка на очередь или создания заявки на перевод необходимо обращаться в дошкольное структурное подразделение МБОУ «Центр образования №52» (п. Рассвет, 77, телефон 8 (4872)72-37-65).

Для добавления в действующую заявку ребенка МБОУ «ЦО №52» (дошкольные группы, с. Зайцево) необходимо обратиться в один из детских садов, выбранных ранее.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:20 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаЗайцево
Прочее
детский садзапись в детсад

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пьяный житель Тульской области украл ягненка
Пьяный житель Тульской области украл ягненка
Погода в Туле 28 августа: жарко, облачно и без осадков
Погода в Туле 28 августа: жарко, облачно и без осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.