4 сентября откроется электронная запись в детсад тульского села Зайцево

В связи с планируемым вводом в эксплуатацию здания нового трехгруппового детского сада для детей от 1 года до 7 лет 4 сентября 2018 года в 10.00 будет открыта электронная запись на портале gosuslugi71.ru.

Детский сад расположен по адресу: Тульская область, Иншинское сельское поселение, с. Зайцево, ул. Школьная, 12.

Для постановки ребенка на очередь или создания заявки на перевод необходимо обращаться в дошкольное структурное подразделение МБОУ «Центр образования №52» (п. Рассвет, 77, телефон 8 (4872)72-37-65).

Для добавления в действующую заявку ребенка МБОУ «ЦО №52» (дошкольные группы, с. Зайцево) необходимо обратиться в один из детских садов, выбранных ранее.