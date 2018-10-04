В Новомосковске онкологи собирают подписи за сохранение лучевого отделения

В редакцию Myslo обратились жители Новомосковска с жалобой на действия регионального министерства здравоохранения. По словам жителей, онкологическую службу города собираются реорганизовать, а Лучевое отделение Новомосковской клинической больницы закрыть.

Петицию в поддержку отделения, в котором ежегодно проходят лечение около 700 пациентов, написал заведующий онкологическим отделением ГУЗ «Новомосковская клиническая больница» Михаил Демин. В своем обращении Михаил Никифорович, в частности, пишет:

«Мой стаж работы 38 лет, 21 год являюсь заведующим онкологическим отделением на 70 коек и 10 коек дневного стационара, где проводится хирургическое, лучевое и химиотерапевтическое лечение. Наша больница — гордость города. Это сочетание науки и практики. На протяжении 15 лет решением здравоохранения области были потеряны прекрасные отделения: ревматологическое, проктологическое, лечебно-диагностическое, отделение челюстно-лицевой хирургии, имевшие прекрасные результаты обследования и лечения больных, профессионалов своего дела. В настоящее время решается судьба онкологического отделения. Министерством здравоохранения Тульской области, без нашего участия, проводятся реорганизационные мероприятия онкологической службы. Планируется сокращение объёмов хирургической помощи онкологическим больным при патологии молочной железы, репродуктивной женской системы, остановка аппарата АГАТ- С радиологического блока. Это приведёт к тому, что более 700 пациентов ежегодно вынуждены будут лечиться в Тульском ООД, ожидая очереди на госпитализацию, часть из которых просто не дождутся лечения».

В конце сентября этого года эксперты ОНФ и Фонда «Здоровье» составили рейтинг субъектов по показателям заболеваемости онкологией в 2016—2017 годах и выявляемости злокачественных новообразований на разных стадиях. Статистика для нашего региона оказалась печальной — в 2017 году смертность от онкологии составила 256,4 на 100 000 населения.

По этому показателю Тульская область заняла первое место по всей стране.

По предварительным данным, за 7 месяцев 2018 года смертность от онкологии в регионе продолжает расти — на 3,3%.

Вместе с тем министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков на оперативном совещании в региональном правительстве отчитался перед губернатором, как собирается бороться с онкологическими заболеваниями на территории области.

Глава регионального минздрава, в частности, говорил о том, что в 2019 году в рамках федеральной программы в Тульской области будут созданы пять онкологических центров на базе многопрофильных медучрежденний – в Тульской областной больнице, в районных больницах в Новомосковске, Щёкино, Ефремове, Алексине. Для работы в новых онкоцентрах уже привлечены специалисты из других регионов.

Myslo запросил комментарий ведомства по поводу возможной реорганизации онкологического отделения в Новомосковской клинической больнице и закрытии Лучевого отделения.