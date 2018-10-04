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В Тульской области получать посылки можно без паспорта

В Тульской области получать посылки можно без паспорта

Для этого нужно быть зарегистрированным на сайте госуслуг.

Жители Тульской области, имеющие подтвержденную учетную запись на портале госуслуг могут на сайте Почты России подключить простую электронную подпись (ПЭП).

Это позволит посетителям получать посылки и заказные письма, не требующие оплаты, без предъявления паспорта и извещений. Для этого клиенту нужно назвать оператору ФИО или трекинг-номер отправления и номер телефона.

Если у клиента есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, то для получения ПЭП ему необходимо зайти в соответствующий раздел на сайте Почты России и нажать кнопку «Получить через ГосУслуги», после чего понадобится проверить или дозаполнить данные и принять пользовательское соглашение. После завершения процесса оформления простой электронной подписи клиент получит смс-уведомление с подтверждением возможности ее использования.

Все персональные данные передаются по защищенным каналам исключительно с согласия клиента, который оформляет ПЭП Почты России.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:26 0
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