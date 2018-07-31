В Тульской области откроют 5 новых онкологических центров

Фото из архива Myslo. На фото министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.

А уже в октябре 2018 года в Туле откроют кабинет боли для онкобольных.

На оперативном совещании в региональном правительстве министр здравоохранения отчитался перед губернатором, как будет бороться с раком в регионе.

Напомним, Тульская область входит в топ-5 регионов с самой высокой смертностью от онкологии. «Я поручил министру здравоохранения разработать комплекс мер по борьбе с онкологией. Доложите обстановку», — сказал Алексей Дюмин.



Андрей Третьяков озвучил ситуацию со здоровьем туляков и медпомощью.

Ежегодно в области регистрируется более 6 тысяч случаев злокачественных новообразований.

На учете состоят 39 838 человек, из них:

27 893 женщины,

11 945 мужчин.

Структура смертности от новообразований у мужчин и женщин отличается от структуры заболеваемости. Самые распространенные заболевания у мужчин — рак простаты, прямой кишки, рак кожи. А у женщин — рак груди и матки, рак щитовидной железы.

По словам министра, снижению смертности от новообразований препятствует:

несвоевременное обращение за медпомощью,

недостаточный уровень выявляемости рака на ранних стадиях,

низкая онконастороженность врачей первичного звена,

несоблюдение сроков обследования и начала лечения при подозрении на онкопатологию.

К слову, каждый запущенный случай рака в регионе, по словам Третьякова, рассматривается на «противораковой комиссии» с привлечением главврачей и тех, кто оказывал медпомощь.

Исходя из этого определены приоритетные меры: профилактика, скрининг, своевременная и качественная медпомощь.

– Как можно пройти ранний скрининг? — уточнил губернатор.

– Для этого достаточно записаться через сайт doctor71 на обследование, — пояснил министр.

Губернатор поинтересовался, как идёт информирование населения о проблеме, и предложил выезжать на предприятия региона с лекциями главврачей.

– Мы вводим «двойное чтение» снимков и флюорографии специалистами областной больницы, — продолжил министр. — С июля этого года смотровые кабинеты уже работают. С сентября заработает маммологический центр, куда сможет попасть любая женщина даже без направления.

По словам министра, такие центры откроются еще в пяти городах региона.

На сегодняшний момент активная выявляемость рака выросла с 17,5% до 22%. Ранняя диагностика выросла с 51,8% до 54,6%. Пятилетняя выживаемость тоже выросла и стала выше общероссийской — с 58,4% до 58,9%.

Самое важное — оказание медпомощи по трехуровневому принципу.

– Мы отслеживаем не только сроки диагностики и начала лечения (14 дней), но и контролируем каждый этап, — сказал Третьяков.

В настоящее время, по словам министра, минздрав переоснащает региональный онкодиспансер для оказания радиотерапевтического лечения. Также на базе онкодиспансера открывается маммологическое отделение на 40 коек. Большие объемы средств направляются на современные противоопухолевые препараты.

В рамках федеральной программы в Тульской области планируется создать пять онкологических центров. По словам Третьякова, эти центры будут созданы на базе Тульской областной больницы и на базе районный больниц в Новомосковске, Щёкино, Ефремове, Алексине. Они заработают в 2019 году. Для работы в новых онкоцентрах привлекают специалистов из других регионов. В этом году уже привлекли 6 специалистов, еще двоих ждут.

«В октябре 2018 года в Тульской области в онкодиспансере, а в 2019 году во всех пяти амбулаторных онкоцентрах будут созданы кабинеты боли. Онкобольные не должны испытывать боль».

Врачей и средний медперсонал онкологического профиля будут учить в клиниках Москвы. Обучение уже прошли 24 врача в федеральных клиниках столицы и Санкт-Петербурга. Обучение врачей и среднего медперсонала первичного звена также ведется в областном онкодиспансере.



Первые положительные результаты министр пообещал уже в следующем году.