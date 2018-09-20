Тульская область – лидер по смертности от онкологии в России

Эксперты ОНФ и Фонда «Здоровье» подготовили рейтинг субъектов по показателям заболеваемости онкологией в 2016-2017 гг. и выявляемости злокачественных новообразований на разных стадиях.

В Тульской области, как считает Эдуард Гаврилов, член центрального штаба ОНФ, заместитель руководителя Неврологического центра экстрапирамидных заболеваний и психического здоровья «ЦКБ с поликлиникой» Управления делами президента РФ, катастрофическая ситуация с онкозаболеваниями.

Согласно справке фонда «Здоровье», общая смертность в регионе хоть и снизилась на 2,9%, но по-прежнему остается одним из самых высоких показателей по стране: 16,5 на 1000 населения в 2017 г. Это 4-е место по России. А вот от злокачественных новообразований смертность в 2017 года выросла на 2,1%, по данным фонда «Здоровье».

Этот показатель – 256,4 на 100 тыс. населения – у нас в регионе в 2017 году оказался самым высоким в России. Мы заняли первое место, хотя еще в 2016-м были на 4-м.

По предварительным данным, за 7 месяцев 2018 года смертность от онкологии в регионе продолжает расти – на 3,3%.

Тульская область, по данным экспертов ОНФ, также в лидерах антирейтинга по первичной диагностике рака на последних стадиях. Мы на 7-м месте после Калмыкии, Якутии, Магадана, Дагестана, Бурятии и Еврейской АО. В Тульской области впервые диагноз «онкология» на поздних стадиях ставят в 46,2% случаев.

От стадии выявления онкологических заболеваний напрямую зависит не только эффективность лечения, прогноз выживаемости, но и показатель одногодичной летальности. То есть число больных, которые умирают в первый год с момента постановки диагноза. В России одногодичная летальность онкологических больных в 2017 г. снизилась на 0,7%, но осталась на довольно высоком уровне – 22,5%.

Выше среднероссийского показателя одногодичная летальность сохраняется в 57 субъектах РФ. По этому показателю - 29,2% - Тульская область находится на 5-м месте антирейтинга, после Чукотки, Якутии, Хакасии и Еврейской АО.

- Мы обращаем внимание на то, что в Тульской области очень высокий показатель смертности от онкологических заболеваний и, конечно, нужны серьезные региональные программы, чтобы эту ситуацию менять. Необходимо привлекать население к профилактическим мероприятиям. Нужно наладить информационное просвещение граждан, чтобы они своевременно проходили все обследования. Требуется принимать меры для раннего выявления, своевременного и полноценного лечения онкологии, – подчеркнул Эдуард Гаврилов.

По информации министерства здравоохранения Тульской области, представленной экспертам ОНФ, в регионе не хватает оборудования для диагностического обследования.