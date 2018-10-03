3 октября в возрасте 57 лет скончался руководитель Тульской федерации профсоюзов Сергей Кондратенко. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.

В федерации профсоюзов Myslo рассказали, что о времени прощания с Сергеем Кондратенко будет сообщено дополнительно.

Редакция портала Myslo и газеты «Слобода» выражает искренние соболезнования родным покойного.

досье Myslo

Сергей Иванович Кондратенко родился 12 января 1961 года в Сокольниках Новомосковского района Тульской области.

В 1977 году его признали одним из лучших комсомольцев области и вручили награду в Георгиевском зале Кремля.

После окончания школы, в 1978 году, поступил на вечернее отделение Новомосковского химико-технологического института. Параллельно работал токарем на экспериментальном машиностроительном заводе.

В 1979 году стал курсантом Тульского высшего артиллерийского училища.

В 2000 году, будучи подполковником, решил баллотироваться в Тульскую областную Думу. Депутатом он тогда не стал, но решил остаться в политике.

Уволившись в запас в 2001 году, работал помощником у депутата Госдумы Александра Яшина. Вместе с ним стоял у истоков создания в Тульской области отделения партии «Единая Россия».

Депутат IV и V созывов Тульской областной Думы, с 2011 до 2014 года — заместитель председателя ТОД.

С 2014 некоторое время был помощником председателя Тульской областной Думы Сергея Харитонова.

С сентября 2017 года возглавлял Тульскую федерацию профсоюзов.