В Донском открылось новое здание изолятора временного содержания

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Донском введено в эксплуатацию новое здание изолятора временного содержания. Его помещения соответствуют всем требованиям международных стандартов и российского законодательства. В этом смогли убедиться присутствовавшие на церемонии ввода в эксплуатацию члены Общественного совета при региональном УМВД.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в одноэтажном здании ИВС на общей площади более тысячи квадратных метров размещены 30 койко-мест, дежурная часть, комната для свиданий, комната личного состава, кабинеты, комната психологической разгрузки, спецчасть, санузлы, душевая, комнаты хранения, комната подогрева пищи, санпропускник, медицинский блок с кабинетом врача, камеры, прогулочный двор.

По словам председателя Общественного совета при УМВД Юрия Алёшина, большое значение имеет не только учёт всех норм прав человека по содержанию подозреваемых и обвиняемых, но и тот факт, что комфортные условия службы созданы и для сотрудников полиции.