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В Донском открылось новое здание изолятора временного содержания
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Донском открылось новое здание изолятора временного содержания

В ИВС есть всё необходимое.

В Донском введено в эксплуатацию новое здание изолятора временного содержания. Его помещения соответствуют всем требованиям международных стандартов и российского законодательства. В этом смогли убедиться присутствовавшие на церемонии ввода в эксплуатацию члены Общественного совета при региональном УМВД.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в одноэтажном здании ИВС на общей площади более тысячи квадратных метров размещены 30 койко-мест, дежурная часть, комната для свиданий, комната личного состава, кабинеты, комната психологической разгрузки, спецчасть, санузлы, душевая, комнаты хранения, комната подогрева пищи, санпропускник, медицинский блок с кабинетом врача, камеры, прогулочный двор.

По словам председателя Общественного совета при УМВД Юрия Алёшина, большое значение имеет не только учёт всех норм прав человека по содержанию подозреваемых и обвиняемых, но и тот факт, что комфортные условия службы созданы и для сотрудников полиции.

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В Донском открылось новое здание изолятора временного содержания, Фото: 1
В Донском открылось новое здание изолятора временного содержания, Фото: 2
В Донском открылось новое здание изолятора временного содержания, Фото: 3
В Донском открылось новое здание изолятора временного содержания, Фото: 4
В Донском открылось новое здание изолятора временного содержания, Фото: 5
В Донском открылось новое здание изолятора временного содержания, Фото: 6
В Донском открылось новое здание изолятора временного содержания, Фото: 7
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:44 +4
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