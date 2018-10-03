За смерть рабочего на ООО «Тулачермет-Сталь» ответит механик цеха
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
3 октября прокурор Пролетарского района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего сотрудника ООО «Тулачермет-Сталь». Мужчину обвиняют по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В ходе следствия установлено, что обвиняемый занимал должность механика цеха механослужбы кислородно-конвертерного цеха ООО «Тулачермет-Сталь». На него были возложены обязанности по соблюдению правил и норм охраны труда его подчиненных.
Тогда механик цеха дал указание троим работникам подняться на чугунозаливочный ковш и при помощи деревянных досок поднять кабель высоковольтной линии.
Когда работники подняли кабель, он сорвался с доски и попал на руку 41-летнему слесарю-ремонтнику предприятия. От полученной травмы он скончался на месте происшествия.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд для рассмотрения по существу.