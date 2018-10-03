За смерть рабочего на ООО «Тулачермет-Сталь» ответит механик цеха

Фото из архива Myslo.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

3 октября прокурор Пролетарского района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего сотрудника ООО «Тулачермет-Сталь». Мужчину обвиняют по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ходе следствия установлено, что обвиняемый занимал должность механика цеха механослужбы кислородно-конвертерного цеха ООО «Тулачермет-Сталь». На него были возложены обязанности по соблюдению правил и норм охраны труда его подчиненных.

19 июня 2018 года с 10.00 до 11.50 на строительной площадке ООО «Тулачермет-Сталь» рабочие перемещали чугунозаливочный ковш высотой 5,082 м. Над железнодорожным переездом на этой территории проходила высоковольтная линия под напряжением. Из-за своих размеров переместить ковш так, чтобы не задеть линию, было невозможно.

Тогда механик цеха дал указание троим работникам подняться на чугунозаливочный ковш и при помощи деревянных досок поднять кабель высоковольтной линии.

Когда работники подняли кабель, он сорвался с доски и попал на руку 41-летнему слесарю-ремонтнику предприятия. От полученной травмы он скончался на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд для рассмотрения по существу.