В Новомосковске недалеко от церкви сбили девочку

Фото УГИБДД по Тульской области.

Сегодня, 3 октября, в 9.13 в Новомосковске на улице Дружбы (недалеко от церкви) 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 сбил ребенка. По предварительной информации, 10-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, пострадавшего ребенка увезли в больницу. Обстоятельства аварии уточняются.