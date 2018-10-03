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В Новомосковске недалеко от церкви сбили девочку
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Новомосковске недалеко от церкви сбили девочку

Пострадавшего ребенка увезли в больницу.

Сегодня, 3 октября, в 9.13 в Новомосковске на улице Дружбы (недалеко от церкви) 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 сбил ребенка. По предварительной информации, 10-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, пострадавшего ребенка увезли в больницу. Обстоятельства аварии уточняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:25 0
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