Тульские бойцы ОМОН: о штурмах зданий с воздуха, самодельных взрывчатках и оружии

Фото Алексея Пирязева.

3 октября в России празднуется день ОМОН. О профессионализме и смелости бойцов этого подразделения Росгвардии говорить излишне.

Практически ежедневно омоновцы спасают людей, обезвреживают опасных преступников. Для выполнения этих задач нужна серьезная подготовка как физическая, так и моральная.

Корреспонденты Myslo провели целый день с сотрудниками ОМОН и своими глазами увидели, как бойцы проходят подготовку. Это впечатляет!

Штурм высотных зданий с воздуха

Один из элементов подготовки омоновцев — высотно-штурмовой. Это необходимо для выполнения служебно-боевых задач на объектах по наружной вертикали здания либо других труднодоступных местах.

Чтобы быстро спускаться на тросе по зданию (особенно, когда счет идет на секунды), нужно постоянно тренироваться. Не забывайте, что боец еще и в обмундировании и с оружием. Это только в фильмах про супергероев всё получается легко и просто, в жизни совсем по-другому.

Отработка меткости

Четыре раза в неделю бойцы ОМОН проходят огневую подготовку: в тире и на полигоне. Частые тренировки нужны для того, чтобы сотрудники умели обращаться с оружием. Отрабатывается слаженность не только в индивидуальных действиях, но и в групповых.

Александр Иванов, заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области:

Александр Иванов - В ходе подготовки используется такое оружие: АК-103, АК-104, ПМ, ПЯ, снайперские винтовки, пулеметы. Полигон и тир позволяют отрабатывать расстояние 25, 100, 300, 500 метров. Расставляются мишени, воспроизводится определенная ситуация. Например, боевая тройка штурмует квартиру с преступником. Бойцы стараются скрытно подойти к двери, первый человек открывает дверь и начинает досмотр помещения с помощью фонаря. При виде объекта (преступника) производится стрельба. Затем группа проходит в комнату и производит зачистку.

Что немаловажно, бойцы должны уметь оказывать первую помощь.

Кинолог, собака и взрывотехник

В кинологическом центре Росгвардии живут около 10 служебных собак.

С четвероногим омоновцем Пилей мы знакомились в прошлом году. Как за это время она поработала, Myslo рассказала Наталья Жилина, младший инспектор-кинолог ОМОН Росгвардии по г. Туле.

Наталья Жилина - Пиля работает по взрывчатым веществам, идентифицирует оружие и боеприпасы. Каждый день тренируется в игровой форме. За этот год было большое количество вызовов. Собака отлично трудится, она молодец! Несмотря на свою серьезную работу, по характеру Пиля очень ласковая, дети ее любят. Она живет на две семьи — на работе и у меня дома.

Сейчас собаке пять лет. Наталья уверена, что еще года три Пиля сможет хорошо поработать, а потом выйдет на «пенсию». Вообще собаки в Росгвардии служат от 8 до 10 лет. Специальная комиссия определяет, сможет ли животное дальше работать или пора на заслуженный отдых.

Вместе с кинологами работают и взрывотехники. Обнаруженное взрывное устройство передают им — дальше решается, где ликвидировать боеприпас.

Артем Домов работает полицейским-взрывотехником с 2013 года.

Артем Домов - Однажды мы выезжали на вызов в один из банков. В купюроприемнике обнаружили предмет, завернутый в фольгу, с микросхемой и диодом. Служебной собаке подставили стол, чтобы она залезла и проверила. По ее поведению мы поняли, что, возможно, это взрывчатое вещество. Решили перепроверить. Но второй раз собака «сказала», что беспокоиться не о чем. Мы открыли фольгу, а там были две шоколадки. Позже выяснилось, что этот банк пытался ограбить мужчина, одетый в женское пальто, парик и колготки. Он потребовал деньги и угрожал всех взорвать. Кассир успела нажать на тревожную кнопку, преступник испугался и сбежал.

- Еще один случай был на автовокзале: люди обнаружили бесхозную коробку.

Служебная собака обнюхала ее и села рядом. Для нас это сигнал: там взрывчатка. На свой страх и риск открыли коробку, а в ней были… котята!

Потом их пристроили в добрые руки.

Также сотрудники ОМОН Росгвардии по Тульской области выполняют служебные задачи и на Северном Кавказе. По словам Артема, таи работа намного опаснее. Лично он находил и пояс шахида, и хаттабки — самодельные ручные гранаты.

Статистика

Только за текущий год сотрудниками ОМОН Росгвардии по Тульской области выполнено более 200 операций в пункте постоянной дислокации и более 350 за пределами региона.

Задержано за административные правонарушения и за подозрения в совершении преступлений более 450 человек. Из незаконного оборота изъято: 9 ед. огнестрельного оружия, почти 3500 ед. различного вида боеприпасов (в т.ч. патроны различных калибров), 12 ед. взрывных устройств; около 2 кг взрывчатых веществ и чуть более 5 гр. наркотических веществ.