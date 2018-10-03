Пьяному туляку привиделся покойник в собственной квартире

Сегодня, 3 октября, днем в полицию позвонил туляк и заявил, что у него в квартире на ул. Братьев Жабровых лежит… покойник. Полицейские приехали на вызов, но никаких трупов в помещении не было.

- Информация об этом не подтвердилась, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Выяснилось, что вызвавший сотрудников полиции мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как стало известно Myslo, туляку также показалось и привидение в квартире, о чем он рассказал полицейским.