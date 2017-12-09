В Туле грабитель в женском парике пытался ограбить банк на улице Оружейной

В пятницу днем в УМВД России по Тульской области поступило сообщение о том, что в помещении одного из банков на улице Оружейной обнаружен подозрительный предмет, оставленный неизвестным мужчиной.

В связи с этим на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и эвакуировали из здания финансовой организации персонал и посетителей. Позже выяснилось, что оставленный посетителем пакет не представляет опасности для окружающих.

Позже ИА «Тульские новости» со ссылкой на неофициальные источники сообщило, что изначально в отделение банка ворвался переодетый в женщину мужчина. Он был в женском парике, очках и пуховике – это должно было помочь злоумышленнику скрыть свою личность. Мужчина, якобы, грозился взорвать банк, заявив, что в пакете с торчащими из него проводами было взрывное устройство. С места преступления злоумышленник скрылся.

Однако в полиции эту информацию о попытке ограбления финансового учреждения не подтвердили.