Список: Где в Тульской области стоят камеры видеофиксации
Публикуем адреса.
На территории Тульской области расположены 90 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
Список адресов:
- Алексин, ул. Радбужская, 73;
- Алексин, ул. Городская дорога, 0 км + 898 м;
- Тула, ул. Октябрьская, 198;
- а/д «Алексин-Заокский» 0км+710м, н.п. Ботня;
- Тула, с.п. Плеханово, ул. Ленина, д.40;
- Тула, ул. Октябрьская, д.82;
- Тула, Новомосковское шоссе, д.2;
- Тула, пр. Ленина, д.76;
- Тула, ул. Рязанская, 48-в;
- «Тула-Новомосковск», 17-й км, 594 м;
- Тула, Одоевское шоссе, д.66;
- Тула, Щекинское шоссе, д.3;
- Тула, ул. Октябрьская, д.157;
- а/д «Щекино- Липки-Киреевск», г Липки, ул. Октябрьская, д.2а;
- а/д «Тула-Новомосковск», 14-й км, 900 м, н.п. Сергиевское;
- Тула, ул. Пролетарская, д.2-а;
- Тула, ул. Пролетарская, д.1б/1;
- Новомосковск, ул. Трудовые Резервы/ул.Беговая, д.10-а;
- а/д «Лопатково-Ефремов», 21-й км, 890 м, п. Марьино;
- а/д «Лопатково-Ефремов», 24-й км, 597 м, п. Теплое;
- а/д «Тула-Белев», 9-й км, 917 м, п. Мыза;
- Тула, ул. Станиславского, д.78;
- а/д «Тула-Белев», 63-й км, 785 м, п. Северо-Одоевское лесничество;
- Тула, ул. Кутузова, д.43;
- Тула, Московское шоссе, д.40А;
- М-2 «Крым», 132-й км, 740 м, н.п. Домненские Дворики (старое направление);
- М-2 «Крым», 142-й км, 640 м, н.п. Ненашево (старое направление);
- М-2 «Крым», 116-й км, 603 м, н.п. Яковлево (старое направление);
- а/д «Железня-Алексин», 13-й км, 557 м, п. Казначеево;
- а/д «Быковка-Богородицк», н.п. Дедилово, ул. Советская, д.51;
- а/д «Тула-Новомосковск», 9-й км, д. Большая Еловая;
- а/д «Тула-Новомосковск», 22-й км, 405 м, д. Большие Калмыки;
- Ясногорск, ул. П. Смидовича, д.3;
- Р132, «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», 71-й км, 720 м;
- Р132, «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», 79-й км, 807 м, н.п. Старо-Петрищево;
- Р132, «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», 116-й км, 080 м, Тула, Веневское ш., д.24;
- Р132, «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», 120-й км, 825 м, н. п Медвенка;
- Р132, «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», 139-й км, 855 м, н.п. Анишино;
- Р132, «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», 149-й км, 684 м, н.п. Засечный;
- Р140, «Тула-Новомосковск», 39-й км, 715 м, н.п. 5-я Пятилетка;
- а/д «Кашира-С. Пруды- Кимовск-Узловая», 137-й км, 515 м, н.п. Васильевка;
- Р132, «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», 96-й км, 133 м, н.п. Иншинский;
- М-4 Дон, 134-й км, 485 м;
- М-4 Дон, 143-й км, 204 м;
- М-4 Дон, 146-й км, 500 м;
- М-4 Дон, 153-й км, 492 м;
- М-4 Дон, 191-й км, 614 м;
- М-4 Дон, 199-й км, 530 м;
- М-4 Дон, 205-й км, 230 м;
- М-4 Дон, 213-й км, 32 5 м;
- М-4 Дон, 21-й7 км, 935 м;
- М-4 Дон, 220-й км, 860 м;
- М-4 Дон, 286-й км, 727 м;
- М-4 Дон, 324-й км, 905 м;
- М-4 Дон, 326-й км, 925 м;
- М-4 Дон, 228-й км, 400 м, н.п. Крутой Верх (альтернативная);
- М-4 Дон, 254-й км, 487 м, н.п. Кузовка (альтернативная);
- М-4 Дон, 311-й км, 410 м, н.п. Чернятино (альтернативная);
- М-2 Крым, 4-й км, 183 м, н.п. Семеновка;
- М-2 Крым, 31-й км, 320 м, юж. подход к г. Тула, н.п. Ясная Поляна;
- М-2 Крым, 134-й км, 252 м;
- М-2 Крым, 144-й км, 771 м;
- М-2 Крым, 154-й км, 400 м;
- М-2 Крым, 167-й км, 691 м, н.п. Севрюково;
- М-2 Крым, 170-й км, 155 м;
- М-2 Крым, 179-й км, 345 м;
- М-2 Крым, 205-й км, 360 м, н.п. Первомайский;
- М-2 Крым, 208-й км, 536 м, н.п. Тросна;
- М-2 Крым, 215-й км, 773 м;
- М-2 Крым, 221-й км, 076 м, н.п. Солова;
- М-2 Крым, 222-й км, 550 м, н.п. Карамышево;
- М-2 Крым, 228-й км, 180 м, н.п. Лапотково;
- М-2 Крым, 245-й км, 177 м, г. Плавск;
- М-2 Крым, 254-й км, 724 м, н.п. Свободный Серп;
- М-2 Крым, 258-й км, 474 м, н.п. Петровка;
- М-2 Крым, 266-й км, 708 м, н.п. Кондыревка;
- М-2 Крым, 271-й км, 283 м, н.п. Поповка;
- М-2 Крым, 284-й км, 896 м, н.п. Чернь;
- Новомосковск, ул. Первомайская, д.81;
- Щекино, ул. Советская, д. 11;
- Тула, пр-т Ленина, д.137;
- Тула, пр-т Ленина, д.145;
- а/д «Алексин-Першино», 22-й км +600м, н.п. Поповка;
- а/д М2 «Крым», 210-й км;
- а/д Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», 82-й км;
- Тула, Восточный обвод, 1-й км, 900 м;
- Тула, ул. Калинина-Ложевая к ул. Кирова/к ул. Металлургов;
- Тула, ул. Советская, ул. Мосина;
- Тула, ул. Октябрьская, д. 97;
- а/д М-2 Крым, 36-й км, 170 м.
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