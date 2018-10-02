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Список: Где в Тульской области стоят камеры видеофиксации

Список: Где в Тульской области стоят камеры видеофиксации

Публикуем адреса.

На территории Тульской области расположены 90 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Список адресов:

  1. Алексин, ул. Радбужская, 73;
  2. Алексин, ул. Городская дорога, 0 км + 898 м;
  3. Тула, ул. Октябрьская, 198;
  4. а/д «Алексин-Заокский» 0км+710м, н.п. Ботня;
  5. Тула, с.п. Плеханово, ул. Ленина, д.40;
  6. Тула, ул. Октябрьская, д.82;
  7. Тула, Новомосковское шоссе, д.2;
  8. Тула, пр. Ленина, д.76;
  9. Тула, ул. Рязанская, 48-в;
  10. «Тула-Новомосковск», 17-й км, 594 м;
  11. Тула, Одоевское шоссе, д.66;
  12. Тула, Щекинское шоссе, д.3;
  13. Тула, ул. Октябрьская, д.157;
  14. а/д «Щекино- Липки-Киреевск», г Липки, ул. Октябрьская, д.2а;
  15. а/д «Тула-Новомосковск», 14-й км, 900 м, н.п. Сергиевское;
  16. Тула, ул. Пролетарская, д.2-а;
  17. Тула, ул. Пролетарская, д.1б/1;
  18. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы/ул.Беговая, д.10-а;
  19. а/д «Лопатково-Ефремов», 21-й км, 890 м, п. Марьино;
  20. а/д «Лопатково-Ефремов», 24-й км, 597 м, п. Теплое;
  21. а/д «Тула-Белев», 9-й км, 917 м, п. Мыза;
  22. Тула, ул. Станиславского, д.78;
  23. а/д «Тула-Белев», 63-й км, 785 м, п. Северо-Одоевское лесничество;
  24. Тула, ул. Кутузова, д.43;
  25. Тула, Московское шоссе, д.40А;
  26. М-2 «Крым», 132-й км, 740 м, н.п. Домненские Дворики (старое направление);
  27. М-2 «Крым», 142-й км, 640 м, н.п. Ненашево (старое направление);
  28. М-2 «Крым», 116-й км, 603 м, н.п. Яковлево (старое направление);
  29. а/д «Железня-Алексин», 13-й км, 557 м, п. Казначеево;
  30. а/д «Быковка-Богородицк», н.п. Дедилово, ул. Советская, д.51;
  31. а/д «Тула-Новомосковск», 9-й км, д. Большая Еловая;
  32. а/д «Тула-Новомосковск», 22-й км, 405 м, д. Большие Калмыки;
  33. Ясногорск, ул. П. Смидовича, д.3;
  34. Р132, «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», 71-й км, 720 м;
  35. Р132, «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», 79-й км, 807 м, н.п. Старо-Петрищево;
  36. Р132, «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», 116-й км, 080 м, Тула, Веневское ш., д.24;
  37. Р132, «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», 120-й км, 825 м, н. п Медвенка;
  38. Р132, «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», 139-й км, 855 м, н.п. Анишино;
  39. Р132, «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», 149-й км, 684 м, н.п. Засечный;
  40. Р140, «Тула-Новомосковск», 39-й км, 715 м, н.п. 5-я Пятилетка;
  41. а/д «Кашира-С. Пруды- Кимовск-Узловая», 137-й км, 515 м, н.п. Васильевка;
  42. Р132, «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», 96-й км, 133 м, н.п. Иншинский;
  43. М-4 Дон, 134-й км, 485 м;
  44. М-4 Дон, 143-й км, 204 м;
  45. М-4 Дон, 146-й км, 500 м;
  46. М-4 Дон, 153-й км, 492 м;
  47. М-4 Дон, 191-й км, 614 м;
  48. М-4 Дон, 199-й км, 530 м;
  49. М-4 Дон, 205-й км, 230 м;
  50. М-4 Дон, 213-й км, 32 5 м;
  51. М-4 Дон, 21-й7 км, 935 м;
  52. М-4 Дон, 220-й км, 860 м;
  53. М-4 Дон, 286-й км, 727 м;
  54. М-4 Дон, 324-й км, 905 м;
  55. М-4 Дон, 326-й км, 925 м;
  56. М-4 Дон, 228-й км, 400 м, н.п. Крутой Верх (альтернативная);
  57. М-4 Дон, 254-й км, 487 м, н.п. Кузовка (альтернативная);
  58. М-4 Дон, 311-й км, 410 м, н.п. Чернятино (альтернативная);
  59. М-2 Крым, 4-й км, 183 м, н.п. Семеновка;
  60. М-2 Крым, 31-й км, 320 м, юж. подход к г. Тула, н.п. Ясная Поляна;
  61. М-2 Крым, 134-й км, 252 м;
  62. М-2 Крым, 144-й км, 771 м;
  63. М-2 Крым, 154-й км, 400 м;
  64. М-2 Крым, 167-й км, 691 м, н.п. Севрюково;
  65. М-2 Крым, 170-й км, 155 м;
  66. М-2 Крым, 179-й км, 345 м;
  67. М-2 Крым, 205-й км, 360 м, н.п. Первомайский;
  68. М-2 Крым, 208-й км, 536 м, н.п. Тросна;
  69. М-2 Крым, 215-й км, 773 м;
  70. М-2 Крым, 221-й км, 076 м, н.п. Солова;
  71. М-2 Крым, 222-й км, 550 м, н.п. Карамышево;
  72. М-2 Крым, 228-й км, 180 м, н.п. Лапотково;
  73. М-2 Крым, 245-й км, 177 м, г. Плавск;
  74. М-2 Крым, 254-й км, 724 м, н.п. Свободный Серп;
  75. М-2 Крым, 258-й км, 474 м, н.п. Петровка;
  76. М-2 Крым, 266-й км, 708 м, н.п. Кондыревка;
  77. М-2 Крым, 271-й км, 283 м, н.п. Поповка;
  78. М-2 Крым, 284-й км, 896 м, н.п. Чернь;
  79. Новомосковск, ул. Первомайская, д.81;
  80. Щекино, ул. Советская, д. 11;
  81. Тула, пр-т Ленина, д.137;
  82. Тула, пр-т Ленина, д.145;
  83. а/д «Алексин-Першино», 22-й км +600м, н.п. Поповка;
  84. а/д М2 «Крым», 210-й км;
  85. а/д Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», 82-й км;
  86. Тула, Восточный обвод, 1-й км, 900 м;
  87. Тула, ул. Калинина-Ложевая к ул. Кирова/к ул. Металлургов;
  88. Тула, ул. Советская, ул. Мосина;
  89. Тула, ул. Октябрьская, д. 97;
  90. а/д М-2 Крым, 36-й км, 170 м.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:34 +5
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