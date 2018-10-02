Туляки напишут Всероссийский экономический диктант

Где можно проверить свои знания по экономике? Публикуем список адресов.

4 октября жители Тульской области напишут Всероссийский экономический диктант. В прошлом году в акции приняло участие более 59 тысяч человек по всей России. Было организовано 638 региональных площадок в 80 регионах.

В этом году география диктанта стала еще шире. Сегодня зарегистрировано более 1200 региональных площадок в 83 субъектах РФ.

Главные цели акции: пробудить интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, показать россиянам, что экономика — важна, нужна и полезна для всех, эти знания необходимы нам для принятия ежедневных решений.

Основные вопросы диктанта, разработанные методической комиссией во главе с Дмитрием Сорокиным, вице-президентом ВЭО России, научным руководителем Финансового университета при Правительстве РФ , сосредоточены вокруг тем по макро- и микроэкономики, экономических реалий современной России, а также чисто практических действий — например, таких как получение кредита или открытие вклада в банке.

Есть и задания, требующие знания истории экономической мысли и литературы.

Полученные ответы позволят выявить, насколько сегодня население России осведомлено в экономике. По итогам диктанта будут сформулированы практические рекомендации о том, какие аспекты следует учесть в экономическом образовании, на что обратить внимание составителям школьных и вузовских программ по экономике, необходимость каких экономических знаний нуждается в освещении в средствах массовой информации.

Старт акции в 10.00 на следующих площадках: