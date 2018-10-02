Туляки напишут Всероссийский экономический диктант
Где можно проверить свои знания по экономике? Публикуем список адресов.
4 октября жители Тульской области напишут Всероссийский экономический диктант. В прошлом году в акции приняло участие более 59 тысяч человек по всей России. Было организовано 638 региональных площадок в 80 регионах.
В этом году география диктанта стала еще шире. Сегодня зарегистрировано более 1200 региональных площадок в 83 субъектах РФ.
Главные цели акции: пробудить интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, показать россиянам, что экономика — важна, нужна и полезна для всех, эти знания необходимы нам для принятия ежедневных решений.
Основные вопросы диктанта, разработанные методической комиссией во главе с Дмитрием Сорокиным, вице-президентом ВЭО России, научным руководителем Финансового университета при
Правительстве РФ, сосредоточены вокруг тем по макро- и микроэкономики, экономических реалий современной России, а также чисто практических действий — например, таких как получение кредита или открытие вклада в банке.
Есть и задания, требующие знания истории экономической мысли и литературы.
Полученные ответы позволят выявить, насколько сегодня население России осведомлено в экономике. По итогам диктанта будут сформулированы практические рекомендации о том, какие аспекты следует учесть в экономическом образовании, на что обратить внимание составителям школьных и вузовских программ по экономике, необходимость каких экономических знаний нуждается в освещении в средствах массовой информации.
Старт акции в 10.00 на следующих площадках:
- Тульский институт управления и бизнеса имени Никиты Демидова (ул. Болдина, 98-б);
- ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж имени А.Г. Рогова» (Тула, ул. Ф. Энгельса, 89);
- ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (Тула, ул. Энгельса, 155 (корпус № 5, ауд. 326).
- МБОУ «ЦО № 8» (Тула, ул. Фрунзе, 18);
- Тульский филиал ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Тула, Оружейная, 1-а);
- ГОУ Тульской области «Донской политехнический колледж» (Донской мкр. Центральный, ул. Октябрьская, 26);
- МБОУ «Центр образования № 58 «Поколение будущего» (Тула, ул. Конструктора Грязева, 2);
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» (Новомосковск, ул. Демкина, 7) ;
- Тульский областной центр молодежи (Тула, ул. Демонстрации/Д. Ульянова 134/20);
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» (Алексин, ул. Баумана, 6);
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МБОУ «Плавская средняя общеобразовательная школа № 1 им. дважды Героя Советского
Союза Б. Ф.Сафонова» (Плавск, ул. Победы, 22);
- МБОУ «Средняя школа № 13 им. С.В. Залетина» (Щекино, ул. Л. Шамшиковой, 18-б);
- ГПО ТО «Тульский экономический колледж» (Щекино, ул. Советская, 40).
Диктант также можно написать онлайн. Все подробности — на официальном сайте.
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