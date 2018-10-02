За выходные в Тульской области насмерть сбили двух пешеходов

Фото УГИБДД по Тульской области.

За выходные в Тульской области произошло два ДТП, в которых погибли пешеходы. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Так, в Туле на улице Кирова 33-летний водитель автомобиля Kia Rio сбил 70-летнего мужчину, который, по предварительной информации, переходил дорогу в неположенном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода и перекрестка. От полученных травм пенсионер скончался в больнице.

Аналогичный случай произошел на 44-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» (в городском округе Новомосковск). 66-летняя женщина попала под колеса «Шевроле Нива». По предварительной информации, пешеход переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

госавтоинспекция Тульская Госавтоинспекция в очередной раз напоминает: подъезжая к пешеходному переходу, сбавьте скорость и убедитесь в безопасности дальнейшего движения. В темное время суток будьте особенно внимательны и осторожны.

Уважаемые пешеходы, переходить дорогу следует только по пешеходным переходам. Перебегая ее в неположенном месте, вы не только рискуете собственной жизнью, но и создаете аварийную ситуацию для других участников дорожного движения.

Переходя дорогу по «зебре», убедитесь в безопасности вашего дальнейшего движения. Также для повышения собственной безопасности в темное время суток не забывайте использовать световозвращающие элементы.