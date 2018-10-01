В Туле стартовал отопительный сезон

Фото из архива Myslo.

Куда звонить по вопросам, связанным с отоплением?

Сегодня, 1 октября, в Туле стартует отопительный сезон. Напомним, с этой даты в течение пяти дней котельные должны приступить к пуску тепла во все социальные и жилые объекты. Далее в течение десяти дней управляющие компании должны отрегулировать режим подачи тепла во все квартиры.

Все многоквартирные дома в Туле к пуску тепла готовы.

Гидравлические испытания проведены на 3056 МКД. С 24 сентября организована работа штаба, который отслеживает ситуацию по подключению МКД и социальных объектов к теплу.

С 8.00 до 20.00 организована работа горячих линий.

Управляющие компании:

ООО «УК 21 Век» 52−40−13, 52−41−13 ООО «УК-Альянс» 71−76−33 ООО «Апрель-Менеджмент» 73−01−08 ООО УК «Аврора» 71−63−30 ООО УК «Арсенал» 38−55−82 ООО «АСТЕК» 25−01−72 ООО УК «АСС-Техник» 8−952−015−70−80 ООО «УК «Ваш Дом» 52−53−63, 8−967−431−68−50 ООО «УК «Ваш Дом 2» 23−10−64, 71−65−73 ООО «Велиград» 8−910−940−77−14 ООО «Вега» 71−78−59, 8−961−147−02−93 ООО УК «Вертикаль» 77−03−72 ООО «Внешстрой-Коммунсервис» 40−55−80, 8−915−787−57−74 ООО «УК ВОСХОД» 77−03−72 ООО УК «Горизонт» 52−02−53, 52−52−63 ООО «ЖКХ-Гарант» 8−910−588−91−93 ООО «Движение» 72−03−50 ООО «УК Домовой» 79−07−34, 8−920−791−71−00 ООО УК Домсервис» 52−12−51 ООО УК «Домофон» 79−04−51,41−24−51 ООО УК «Единая Тула» 52−40−17 ООО «ЖУК» 43−86−69 ООО «Жилсервис» 8−950−921−98−74, 8−905−624−28−39 ООО «Жилцентр» 25−00−25 ООО «Жилцентр» ИНН 4027131978 25−00−25 ООО «Жилкомцентр» 25−00−25 ООО УК «Жилхоз» Советского р-на г. Тула 56−47−33 ООО «Жилищно-строительная компания» 21−20−65, 8−910−940−12−73 ООО «УК Жилкомхоз» 8−920−76−000−71 ООО «Жилищно-санитарное обслуживание» 71−71−63 ООО УК «Зеленградъ» 73−01−08 ООО УК «Инверсия +" 8−953−960−29−01 ООО «Индустрия Сервиса» 8−963−934−01−03 ООО УК «Индустрия сервиса» 8−963−934−01−03 ООО «ИнженерПро» 72−53−27 ООО «Инженер Про Центр» 72−53−27 ООО «Квартал» 8−910−940−83−44 ООО «Косогорское ЖКХ» 8−960−616−19−14 ООО «Косогорец» 58−74−01 ООО «Кировский» г. Тула 8−920−275−67−69 ООО «УК г. Тулы Комсервис» 8−920−279−80−90 ООО «УК Комфорт» 52−00−07 ООО «Комфортсервис» 8−999−782−64−56 ООО УК «Левобережный» 71−46−39,8−920−788−97−71 ООО УК «Любимое Заречье» 77−03−72 ООО «УК Лидер» 79−07−34, 8−920−791−71−00 ООО УК «Лучший дом» 77−32−51; 8−953−428−59−58 ООО «УК Мясново» 58−22−50 ООО УК «МегаПолис» 38−56−46 ООО «Мастер Дом» 52−52−15, 77−03−72 ООО «УК Мастер-Сервис» 58−74−76 ООО УК «Наш Дом» 71−11−97, 8−967−431−68−50 ООО «Новая УК» 72−36−01, 8−930−790−27−27 ООО УК «Новострой» 8−902−696−22−20 ООО «НОВОСТРОЙ-71» 52−55−11 ООО «Новый город» 52−52−22, 52−40−20 ООО «УК «Нега» 8−920−279−80−90 ООО «УО"НКП» 52−48−90 ООО УК «Новый квартал» 8−961−263−56−64 ООО УК «ОМД» 8−910−940−75−57 ООО УК «Орион» 77−03−72 ООО «Оружейная столица» 52−52−72 ООО «Управляющая компания «Платоновский лес» 70−10−74 ООО «Плехановская УК» 8−953−422−03−93 ООО УК «ПроСпект» 35−05−90 ООО «Развитие Сервис» 8−903−840−49−37, 8−961−148−13−66 ООО «РСК-71» 38−51−24,8−903−840−51−24 ООО «УК Ремстройстройсервис» 52−52−80 ОАО фирма «РЭМС» 40−88−53, 40−22−22 ООО «Согласие» 52−52−80 ООО «Славянка» 70−05−64, 56−54−54 ООО"УК Северная Мыза» 8- 950−901−11−42 ООО «СтройМАКС» 52−00−07 ООО УК «Стройуслугасервис» 52−63−43 ООО «СпецСтрой» 71−46−35, 8−950−906−88−61 ООО «Тауэр» 8−920−270−91−00 ООО «Управляющая компания «Тулица» 70−10−74 ООО «ТРИС» 8−920−279−80−90 ООО «Тулжилхоз» 8−950−922−24−14 ООО УК «ТОКТО» 71−71−92 ООО «ЖЭК-Тульский дом» 55−15−54, 8−962−274−85−85 ООО УК «Тульское УЖКХ» 52−52−15, 77−03−72 ООО «ТГУК» 75−34−02, 71−78−80 ООО « У. К. Тульский двор» 58−89−41 ООО «Туларегионстрой» 56−54−54 ООО «Управдом» 73−02−80 ООО «УКС г. Тулы» 55−15−54, 8−962−274−85−85 ООО «Уют Дом» 52−00−07, 53−52−72 ООО «Уютный Дом» 56−54−54 ООО УК «Управ-Сити» 58−07−78 ООО УК «Формула» 8−920−279−80−90 ООО УК «Чистый город» 70−17−29, 70−29−60 ООО «Эталон» 8−953−194−77−87 ООО «Этажи» 56−54−54 ООО «Управляющая компания «Южная» 70−10−74

Ресурсоснабжающие организации: