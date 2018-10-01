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В Туле стартовал отопительный сезон
Фото из архива Myslo.

В Туле стартовал отопительный сезон

Куда звонить по вопросам, связанным с отоплением?

Сегодня, 1 октября, в Туле стартует отопительный сезон. Напомним, с этой даты в течение пяти дней котельные должны приступить к пуску тепла во все социальные и жилые объекты. Далее в течение десяти дней управляющие компании должны отрегулировать режим подачи тепла во все квартиры.

Все многоквартирные дома в Туле к пуску тепла готовы.

Гидравлические испытания проведены на 3056 МКД. С 24 сентября организована работа штаба, который отслеживает ситуацию по подключению МКД и социальных объектов к теплу.

С 8.00 до 20.00 организована работа горячих линий.

Управляющие компании:

ООО «УК 21 Век»

52−40−13, 52−41−13

ООО «УК-Альянс»

71−76−33

ООО «Апрель-Менеджмент»

73−01−08

ООО УК «Аврора»

71−63−30

ООО УК «Арсенал»

38−55−82

ООО «АСТЕК»

25−01−72

ООО УК «АСС-Техник»

8−952−015−70−80

ООО «УК «Ваш Дом»

52−53−63, 8−967−431−68−50

ООО «УК «Ваш Дом 2»

23−10−64, 71−65−73

ООО «Велиград»

8−910−940−77−14

ООО «Вега»

71−78−59, 8−961−147−02−93

ООО УК «Вертикаль»

77−03−72

ООО «Внешстрой-Коммунсервис»

40−55−80, 8−915−787−57−74

ООО «УК ВОСХОД»

77−03−72

ООО УК «Горизонт»

52−02−53, 52−52−63

ООО «ЖКХ-Гарант»

8−910−588−91−93

ООО «Движение»

72−03−50

ООО «УК Домовой»

79−07−34, 8−920−791−71−00

ООО УК Домсервис»

52−12−51

ООО УК «Домофон»

79−04−51,41−24−51

ООО УК «Единая Тула»

52−40−17

ООО «ЖУК»

43−86−69

ООО «Жилсервис»

8−950−921−98−74,

8−905−624−28−39

ООО «Жилцентр»

25−00−25

ООО «Жилцентр» ИНН 4027131978

25−00−25

ООО «Жилкомцентр»

25−00−25

ООО УК «Жилхоз» Советского р-на г. Тула

56−47−33

ООО «Жилищно-строительная компания»

21−20−65, 8−910−940−12−73

ООО «УК Жилкомхоз»

8−920−76−000−71

ООО «Жилищно-санитарное обслуживание»

71−71−63

ООО УК «Зеленградъ»

73−01−08

ООО УК «Инверсия +"

8−953−960−29−01

ООО «Индустрия Сервиса»

8−963−934−01−03

ООО УК «Индустрия сервиса»

8−963−934−01−03

ООО «ИнженерПро»

72−53−27

ООО «Инженер Про Центр»

72−53−27

ООО «Квартал»

8−910−940−83−44

ООО «Косогорское ЖКХ»

8−960−616−19−14

ООО «Косогорец»

58−74−01

ООО «Кировский» г. Тула

8−920−275−67−69

ООО «УК г. Тулы Комсервис»

8−920−279−80−90

ООО «УК Комфорт»

52−00−07

ООО «Комфортсервис»

8−999−782−64−56

ООО УК «Левобережный»

71−46−39,8−920−788−97−71

ООО УК «Любимое Заречье»

77−03−72

ООО «УК Лидер»

79−07−34, 8−920−791−71−00

ООО УК «Лучший дом»

77−32−51; 8−953−428−59−58

ООО «УК Мясново»

58−22−50

ООО УК «МегаПолис»

38−56−46

ООО «Мастер Дом»

52−52−15, 77−03−72

ООО «УК Мастер-Сервис»

58−74−76

ООО УК «Наш Дом»

71−11−97, 8−967−431−68−50

ООО «Новая УК»

72−36−01, 8−930−790−27−27

ООО УК «Новострой»

8−902−696−22−20

ООО «НОВОСТРОЙ-71»

52−55−11

ООО «Новый город»

52−52−22, 52−40−20

ООО «УК «Нега»

8−920−279−80−90

ООО «УО"НКП»

52−48−90

ООО УК «Новый квартал»

8−961−263−56−64

ООО УК «ОМД»

8−910−940−75−57

ООО УК «Орион»

77−03−72

ООО «Оружейная столица»

52−52−72

ООО «Управляющая компания «Платоновский лес»

70−10−74

ООО «Плехановская УК»

8−953−422−03−93

ООО УК «ПроСпект»

35−05−90

ООО «Развитие Сервис»

8−903−840−49−37,

8−961−148−13−66

ООО «РСК-71»

38−51−24,8−903−840−51−24

ООО «УК Ремстройстройсервис»

52−52−80

ОАО фирма «РЭМС»

40−88−53, 40−22−22

ООО «Согласие»

52−52−80

ООО «Славянка»

70−05−64, 56−54−54

ООО"УК Северная Мыза»

8- 950−901−11−42

ООО «СтройМАКС»

52−00−07

ООО УК «Стройуслугасервис»

52−63−43

ООО «СпецСтрой»

71−46−35, 8−950−906−88−61

ООО «Тауэр»

8−920−270−91−00

ООО «Управляющая компания «Тулица»

70−10−74

ООО «ТРИС»

8−920−279−80−90

ООО «Тулжилхоз»

8−950−922−24−14

ООО УК «ТОКТО»

71−71−92

ООО «ЖЭК-Тульский дом»

55−15−54, 8−962−274−85−85

ООО УК «Тульское УЖКХ»

52−52−15, 77−03−72

ООО «ТГУК»

75−34−02, 71−78−80

ООО «У. К. Тульский двор»

58−89−41

ООО «Туларегионстрой»

56−54−54

ООО «Управдом»

73−02−80

ООО «УКС г. Тулы»

55−15−54, 8−962−274−85−85

ООО «Уют Дом»

52−00−07, 53−52−72

ООО «Уютный Дом»

56−54−54

ООО УК «Управ-Сити»

58−07−78

ООО УК «Формула»

8−920−279−80−90

ООО УК «Чистый город»

70−17−29, 70−29−60

ООО «Эталон»

8−953−194−77−87

ООО «Этажи»

56−54−54

ООО «Управляющая компания «Южная»

70−10−74

Ресурсоснабжающие организации:

Территориальный округ

Номера телефонов

Время работы

Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы

1391, (4872) 47−20−34, 47−20−37

круглосуточно

АДДС ЗАО

«Тулатеплосеть»

(4872) 42−59−21, 42−53−23

круглосуточно

ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»

(4872) 56−54−54

круглосуточно

Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»

(4872) 42−53−26, 42−53−34

круглосуточно

 

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