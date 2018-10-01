В Туле стартовал отопительный сезон
Куда звонить по вопросам, связанным с отоплением?
Сегодня, 1 октября, в Туле стартует отопительный сезон. Напомним, с этой даты в течение пяти дней котельные должны приступить к пуску тепла во все социальные и жилые объекты. Далее в течение десяти дней управляющие компании должны отрегулировать режим подачи тепла во все квартиры.
Все многоквартирные дома в Туле к пуску тепла готовы.
Гидравлические испытания проведены на 3056 МКД. С 24 сентября организована работа штаба, который отслеживает ситуацию по подключению МКД и социальных объектов к теплу.
С 8.00 до 20.00 организована работа горячих линий.
Управляющие компании:
|
ООО «УК 21 Век»
|
52−40−13, 52−41−13
|
ООО «УК-Альянс»
|
71−76−33
|
ООО «Апрель-Менеджмент»
|
73−01−08
|
ООО УК «Аврора»
|
71−63−30
|
ООО УК «Арсенал»
|
38−55−82
|
ООО «АСТЕК»
|
25−01−72
|
ООО УК «АСС-Техник»
|
8−952−015−70−80
|
ООО «УК «Ваш Дом»
|
52−53−63, 8−967−431−68−50
|
ООО «УК «Ваш Дом 2»
|
23−10−64, 71−65−73
|
ООО «Велиград»
|
8−910−940−77−14
|
ООО «Вега»
|
71−78−59, 8−961−147−02−93
|
ООО УК «Вертикаль»
|
77−03−72
|
ООО «Внешстрой-Коммунсервис»
|
40−55−80, 8−915−787−57−74
|
ООО «УК ВОСХОД»
|
77−03−72
|
ООО УК «Горизонт»
|
52−02−53, 52−52−63
|
ООО «ЖКХ-Гарант»
|
8−910−588−91−93
|
ООО «Движение»
|
72−03−50
|
ООО «УК Домовой»
|
79−07−34, 8−920−791−71−00
|
ООО УК Домсервис»
|
52−12−51
|
ООО УК «Домофон»
|
79−04−51,41−24−51
|
ООО УК «Единая Тула»
|
52−40−17
|
ООО «ЖУК»
|
43−86−69
|
ООО «Жилсервис»
|
8−950−921−98−74,
8−905−624−28−39
|
ООО «Жилцентр»
|
25−00−25
|
ООО «Жилцентр» ИНН 4027131978
|
25−00−25
|
ООО «Жилкомцентр»
|
25−00−25
|
ООО УК «Жилхоз» Советского р-на г. Тула
|
56−47−33
|
ООО «Жилищно-строительная компания»
|
21−20−65, 8−910−940−12−73
|
ООО «УК Жилкомхоз»
|
8−920−76−000−71
|
ООО «Жилищно-санитарное обслуживание»
|
71−71−63
|
ООО УК «Зеленградъ»
|
73−01−08
|
ООО УК «Инверсия +"
|
8−953−960−29−01
|
ООО «Индустрия Сервиса»
|
8−963−934−01−03
|
ООО УК «Индустрия сервиса»
|
8−963−934−01−03
|
ООО «ИнженерПро»
|
72−53−27
|
ООО «Инженер Про Центр»
|
72−53−27
|
ООО «Квартал»
|
8−910−940−83−44
|
ООО «Косогорское ЖКХ»
|
8−960−616−19−14
|
ООО «Косогорец»
|
58−74−01
|
ООО «Кировский» г. Тула
|
8−920−275−67−69
|
ООО «УК г. Тулы Комсервис»
|
8−920−279−80−90
|
ООО «УК Комфорт»
|
52−00−07
|
ООО «Комфортсервис»
|
8−999−782−64−56
|
ООО УК «Левобережный»
|
71−46−39,8−920−788−97−71
|
ООО УК «Любимое Заречье»
|
77−03−72
|
ООО «УК Лидер»
|
79−07−34, 8−920−791−71−00
|
ООО УК «Лучший дом»
|
77−32−51; 8−953−428−59−58
|
ООО «УК Мясново»
|
58−22−50
|
ООО УК «МегаПолис»
|
38−56−46
|
ООО «Мастер Дом»
|
52−52−15, 77−03−72
|
ООО «УК Мастер-Сервис»
|
58−74−76
|
ООО УК «Наш Дом»
|
71−11−97, 8−967−431−68−50
|
ООО «Новая УК»
|
72−36−01, 8−930−790−27−27
|
ООО УК «Новострой»
|
8−902−696−22−20
|
ООО «НОВОСТРОЙ-71»
|
52−55−11
|
ООО «Новый город»
|
52−52−22, 52−40−20
|
ООО «УК «Нега»
|
8−920−279−80−90
|
ООО «УО"НКП»
|
52−48−90
|
ООО УК «Новый квартал»
|
8−961−263−56−64
|
ООО УК «ОМД»
|
8−910−940−75−57
|
ООО УК «Орион»
|
77−03−72
|
ООО «Оружейная столица»
|
52−52−72
|
ООО «Управляющая компания «Платоновский лес»
|
70−10−74
|
ООО «Плехановская УК»
|
8−953−422−03−93
|
ООО УК «ПроСпект»
|
35−05−90
|
ООО «Развитие Сервис»
|
8−903−840−49−37,
8−961−148−13−66
|
ООО «РСК-71»
|
38−51−24,8−903−840−51−24
|
ООО «УК Ремстройстройсервис»
|
52−52−80
|
ОАО фирма «РЭМС»
|
40−88−53, 40−22−22
|
ООО «Согласие»
|
52−52−80
|
ООО «Славянка»
|
70−05−64, 56−54−54
|
ООО"УК Северная Мыза»
|
8- 950−901−11−42
|
ООО «СтройМАКС»
|
52−00−07
|
ООО УК «Стройуслугасервис»
|
52−63−43
|
ООО «СпецСтрой»
|
71−46−35, 8−950−906−88−61
|
ООО «Тауэр»
|
8−920−270−91−00
|
ООО «Управляющая компания «Тулица»
|
70−10−74
|
ООО «ТРИС»
|
8−920−279−80−90
|
ООО «Тулжилхоз»
|
8−950−922−24−14
|
ООО УК «ТОКТО»
|
71−71−92
|
ООО «ЖЭК-Тульский дом»
|
55−15−54, 8−962−274−85−85
|
ООО УК «Тульское УЖКХ»
|
52−52−15, 77−03−72
|
ООО «ТГУК»
|
75−34−02, 71−78−80
|
ООО «
|
58−89−41
|
ООО «Туларегионстрой»
|
56−54−54
|
ООО «Управдом»
|
73−02−80
|
ООО «УКС г. Тулы»
|
55−15−54, 8−962−274−85−85
|
ООО «Уют Дом»
|
52−00−07, 53−52−72
|
ООО «Уютный Дом»
|
56−54−54
|
ООО УК «Управ-Сити»
|
58−07−78
|
ООО УК «Формула»
|
8−920−279−80−90
|
ООО УК «Чистый город»
|
70−17−29, 70−29−60
|
ООО «Эталон»
|
8−953−194−77−87
|
ООО «Этажи»
|
56−54−54
|
ООО «Управляющая компания «Южная»
|
70−10−74
Ресурсоснабжающие организации:
|
Территориальный округ
|
Номера телефонов
|
Время работы
|
Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы
|
1391, (4872) 47−20−34, 47−20−37
|
круглосуточно
|
АДДС ЗАО
«Тулатеплосеть»
|
(4872) 42−59−21, 42−53−23
|
круглосуточно
|
ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»
|
(4872) 56−54−54
|
круглосуточно
|
Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»
|
(4872) 42−53−26, 42−53−34
|
круглосуточно