новости
новости
Регистрация
В Тульской области уснувший водитель устроил ДТП
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области уснувший водитель устроил ДТП

В аварии пострадали три человека.

В ночь на 1 октября в 1.50 в Чернском районе произошло серьезное ДТП. На 264 км трассы М-2 «Крым» в направлении Москвы следовал автомобиль ВАЗ-2110. По предварительным данным, 31-летний водитель уснул за рулем, выехал на встречку и опрокинулся в кювет. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали три человека: водитель и два пассажира. После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.

госавтоинспекция

Напомним, что согласно пункту 2.7 ПДД водителю запрещается:

  • управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:32 +1
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
пострадавшие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Осенняя онлайн-олимпиада по английскому языку Skyeng Super Cup пройдет при поддержке компании «Ростелеком»
Осенняя онлайн-олимпиада по английскому языку Skyeng Super Cup пройдет при поддержке компании «Ростелеком»
В Туле стартовал отопительный сезон
В Туле стартовал отопительный сезон
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.