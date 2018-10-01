Фото ГУ МЧС России по Тульской области.
В Тульской области уснувший водитель устроил ДТП
В аварии пострадали три человека.
В ночь на 1 октября в 1.50 в Чернском районе произошло серьезное ДТП. На 264 км трассы М-2 «Крым» в направлении Москвы следовал автомобиль ВАЗ-2110. По предварительным данным, 31-летний водитель уснул за рулем, выехал на встречку и опрокинулся в кювет. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
В аварии пострадали три человека: водитель и два пассажира. После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.
госавтоинспекция
Напомним, что согласно пункту 2.7 ПДД водителю запрещается:
- управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.
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