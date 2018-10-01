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Щекинские власти не справились с 30-летней лужей на улице Молодежной

Щекинские власти не справились с 30-летней лужей на улице Молодежной

А губернатору доложили, что вопрос решен.

23 сентября в «подслушке» Щекино местные жители опубликовали фоторепортаж о реинкарнации злополучной лужи.

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Стабильная лужа в Щекино, Фото: 1
Стабильная лужа в Щекино, Фото: 2
Стабильная лужа в Щекино, Фото: 3
Стабильная лужа в Щекино, Фото: 4
Стабильная лужа в Щекино, Фото: 5
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Напомним историю «водохранилища».

18 января 2018 года во время рабочей поездки в Щекинский район губернатор Тульской области Алексей Дюмин спросил у местных активистов — какие есть нерешенные проблемы. Одна из активисток Елена Кустова пожаловалась на то, что на ул. Молодежной у школы искусств в течение 30 лет после дождей и таяния снега образуется огромная лужа.
Дюмин поручил главе администрации района Олегу Федосову разработать необходимые документы и оборудовать централизованную ливневую канализацию.

- В этом году проблема должна быть устранена, — подчеркнул губернатор.
Власти приняли решение о строительстве ливневой канализации от ул. Молодежной до ул. Лукашина. Отметим, что средства на ливневку нашел губернатор Тульсткой области Алексей Дюмин: работы выполнены за счет средств Фонда развития «Перспектива». На новую систему ливневой канализации выделили около 12 миллионов рублей.

Все работы с учетом благоустройства прилегающей территории планировалось выполнить в течение трех месяцев.
Вопрос с лужей губернатор взял на личный контроль.

И 14 мая на оперативном совещании губернатору доложили об исполнении поручений, данных по итогам совещания по развитию Щекинского района.

По словам главы администрации Щекинского района Олега Федосова, разработана и проверена проектно-сметная документация. Глава региона поручил администрации Щекинского района активизировать работы по строительству ливневой канализации и выполнить их качественно.

Подрядчик приступил к работам 31 мая. С 5 июня на объекте начаты основные работы. Бодрый репортаж об этом был во всех СМИ. А 28 августа местные власти рапортовали об окончании работ.

Протяженность новой ливневой канализации с отводами составляет 900 м, через каждые 25 м установлены ливнеприемные лотки, которые собирают воду с проезжей части. Также ул. Молодежная вошла в программу «Безопасные и качественные дороги». На проезжей части в два слоя уложен новый асфальт, по обеим сторонам отремонтированы тротуары.

Но что-то пошло не так. И после первого осеннего дождя лужа возникла вновь.

P. S. Администрация Щекинского района сообщила, что в адрес подрядной организации направлено письмо на выполнение работ по устранению данных недостатков. Ждем-с…

сегодня, в 10:04 +4
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