В Туле работают горячие линии по вопросам отопления

Звонки принимаются ежедневно с 8.00 до 20.00 в городской администрации и управляющих компаниях Тулы.

По всем вопросам, связанным с началом отопительного сезона, туляки могут обратиться на горячие линии администрации города, которые работают ежедневно с 8.00 до 20.00:

Центральный округ – 31-11-90,

Пролетарский округ – 41-06-49, 41-73-40,

Привокзальный округ – 24-66-98,

Зареченский округ – 47-16-68,

Советский округ – 30-18-84, 30-17-11,

Управление по городскому хозяйству – +7-919-081-23-09.

Жители Тулы могут обратиться и в управляющую компанию, которая обслуживает многоквартирный дом.