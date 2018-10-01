В Туле работают горячие линии по вопросам отопления
Звонки принимаются ежедневно с 8.00 до 20.00 в городской администрации и управляющих компаниях Тулы.
По всем вопросам, связанным с началом отопительного сезона, туляки могут обратиться на горячие линии администрации города, которые работают ежедневно с 8.00 до 20.00:
- Центральный округ – 31-11-90,
- Пролетарский округ – 41-06-49, 41-73-40,
- Привокзальный округ – 24-66-98,
- Зареченский округ – 47-16-68,
- Советский округ – 30-18-84, 30-17-11,
- Управление по городскому хозяйству – +7-919-081-23-09.
Жители Тулы могут обратиться и в управляющую компанию, которая обслуживает многоквартирный дом.
- ООО «УК 21 Век» – 52-40-13, 52-41-13
- ООО «УК-Альянс» – 71-76-33
- ООО «Апрель-Менеджмент» – 73-01-08
- ООО УК «Аврора» – 71-63-30
- ООО УК «Арсенал» – 38-55-82
- ООО «АСТЕК» – 25-01-72
- ООО УК «АСС-Техник» – 8-952-015-70-80
- ООО «УК «Ваш Дом» – 52-53-63, 8-967-431-68-50
- ООО «УК «Ваш Дом 2» – 23-10-64, 71-65-73
- ООО «Велиград» – 8-910-940-77-14
- ООО «Вега» – 71-78-59, 8-961-147-02-93
- ООО УК «Вертикаль» – 77-03-72
- ООО «Внешстрой-Коммунсервис» – 40-55-80, 8-915-787-57-74
- ООО «УК ВОСХОД» – 77-03-72
- ООО УК «Горизонт» – 52-02-53, 52-52-63
- ООО «ЖКХ-Гарант» – 8-910-588-91-93
- ООО «Движение» – 72-03-50
- ООО «УК Домовой» – 79-07-34, 8-920-791-71-00
- ООО УК Домсервис» – 52-12-51
- ООО УК «Домофон» – 79-04-51,41-24-51
- ООО УК «Единая Тула» – 52-40-17
- ООО «ЖУК» – 43-86-69
- ООО «Жилсервис» – 8-950-921-98-74, 8-905-624-28-39
- ООО «Жилцентр» – 25-00-25
- ООО «Жилцентр» ИНН 4027131978 – 25-00-25
- ООО «Жилкомцентр» – 25-00-25
- ООО УК «Жилхоз» Советского р-на г. Тула – 56-47-33
- ООО «Жилищно-строительная компания» – 21-20-65, 8-910-940-12-73
- ООО «УК Жилкомхоз» – 8-920-76-000-71
- ООО «Жилищно-санитарное обслуживание» – 71-71-63
- ООО УК «Зеленградъ» – 73-01-08
- ООО УК «Инверсия +» – 8-953-960-29-01
- ООО «Индустрия Сервиса» – 8-963-934-01-03
- ООО УК «Индустрия сервиса» – 8-963-934-01-03
- ООО «ИнженерПро» – 72-53-27
- ООО «Инженер Про Центр» – 72-53-27
- ООО «Квартал» – 8-910-940-83-44
- ООО «Косогорское ЖКХ» – 8-960-616-19-14
- ООО «Косогорец» – 58-74-01
- ООО «Кировский» г. Тула – 8-920-275-67-69
- ООО «УК г. Тулы Комсервис» – 8-920-279-80-90
- ООО «УК Комфорт» – 52-00-07
- ООО «Комфортсервис» – 8-999-782-64-56
- ООО УК «Левобережный» – 71-46-39,8-920-788-97-71
- ООО УК «Любимое Заречье» – 77-03-72
- ООО «УК Лидер» – 79-07-34, 8-920-791-71-00
- ООО УК «Лучший дом» – 77-32-51; 8-953-428-59-58
- ООО «УК Мясново» – 58-22-50
- ООО УК «МегаПолис» – 38-56-46
- ООО «Мастер Дом» – 52-52-15, 77-03-72
- ООО «УК Мастер-Сервис» – 58-74-76
- ООО УК «Наш Дом» – 71-11-97, 8-967-431-68-50
- ООО «Новая УК» – 72-36-01, 8-930-790-27-27
- ООО УК «Новострой» – 8-902-696-22-20
- ООО «НОВОСТРОЙ-71» – 52-55-11
- ООО «Новый город» – 52-52-22, 52-40-20
- ООО «УК «Нега» – 8-920-279-80-90
- ООО «УО «НКП» – 52-48-90
- ООО УК «Новый квартал» – 8-961-263-56-64
- ООО УК «ОМД» – 8-910-940-75-57
- ООО УК «Орион» – 77-03-72
- ООО «Оружейная столица» – 52-52-72
- ООО «Управляющая компания «Платоновский лес» – 70-10-74
- ООО «Плехановская УК» – 8-953-422-03-93
- ООО УК «ПроСпект» – 35-05-90
- ООО «Развитие Сервис» – 8-903-840-49-37, 8-961-148-13-66
- ООО «РСК-71» – 38-51-24,8-903-840-51-24
- ООО «УК Ремстройстройсервис» – 52-52-80
- ОАО фирма «РЭМС» – 40-88-53, 40-22-22
- ООО «Согласие» – 52-52-80
- ООО «Славянка» – 70-05-64, 56-54-54
- ООО «УК Северная Мыза» – 8-950-901-11-42
- ООО «СтройМАКС» – 52-00-07
- ООО УК «Стройуслугасервис» – 52-63-43
- ООО «СпецСтрой» – 71-46-35, 8-950-906-88-61
- ООО «Тауэр» – 8-920-270-91-00
- ООО «Управляющая компания «Тулица» – 70-10-74
- ООО «ТРИС» – 8-920-279-80-90
- ООО «Тулжилхоз» – 8-950-922-24-14
- ООО УК «ТОКТО» – 71-71-92
- ООО «ЖЭК-Тульский дом» – 55-15-54, 8-962-274-85-85
- ООО УК «Тульское УЖКХ» – 52-52-15, 77-03-72
- ООО «ТГУК» – 75-34-02, 71-78-80
- ООО «УК Тульский двор» – 58-89-41
- ООО «Туларегионстрой» – 56-54-54
- ООО «Управдом» – 73-02-80
- ООО «УКС г. Тулы» – 55-15-54, 8-962-274-85-85
- ООО «Уют Дом» – 52-00-07, 53-52-72
- ООО «Уютный Дом» – 56-54-54
- ООО УК «Управ-Сити» – 58-07-78
- ООО УК «Формула» – 8-920-279-80-90
- ООО УК «Чистый город» – 70-17-29, 70-29-60
- ООО «Эталон» – 8-953-194-77-87
- ООО «Этажи» – 56-54-54
- ООО «Управляющая компания «Южная» – 70-10-74.
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