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Житель Белева снял с петель ворота, чтобы украсть мопед

Житель Белева снял с петель ворота, чтобы украсть мопед

Неработающий 43-летний мужчина был задержан полицейскими.

Полицией в Белёве установлен подозреваемый в совершении кражи. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина захотел украсть стоящий на дачном участке мопед. Он снял с петель пролёт ворот, ведущих на территорию, и украл транспортное средство.

Проводя оперативные мероприятия, полицейские выяснили, что к краже может быть причастен 43-летний неработающий местный житель. Эта версия подтвердилась. 

Ещё две кражи раскрыли полицейские в Богородицке. Преступник совершил их в одном и том же подъезде жилого дома – сначала он украл стоявший на лестничной клетке велосипед.

Позже, вернувшись на место преступления, вор увидел, что входная дверь одной из квартир не заперта. Зайдя внутрь, он забрал лежавшие в прихожей удлинитель и набор инструментов.

Ранее судимый 42-летний мужчина признался в содеянном, у него обнаружено и изъято похищенное. Полицейские выясняют все обстоятельства совершённых преступлений.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:52 0
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