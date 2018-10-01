Житель Белева снял с петель ворота, чтобы украсть мопед

Полицией в Белёве установлен подозреваемый в совершении кражи. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина захотел украсть стоящий на дачном участке мопед. Он снял с петель пролёт ворот, ведущих на территорию, и украл транспортное средство.

Проводя оперативные мероприятия, полицейские выяснили, что к краже может быть причастен 43-летний неработающий местный житель. Эта версия подтвердилась.

Ещё две кражи раскрыли полицейские в Богородицке. Преступник совершил их в одном и том же подъезде жилого дома – сначала он украл стоявший на лестничной клетке велосипед.

Позже, вернувшись на место преступления, вор увидел, что входная дверь одной из квартир не заперта. Зайдя внутрь, он забрал лежавшие в прихожей удлинитель и набор инструментов.

Ранее судимый 42-летний мужчина признался в содеянном, у него обнаружено и изъято похищенное. Полицейские выясняют все обстоятельства совершённых преступлений.