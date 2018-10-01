Где в Туле не будет электроэнергии 2 октября
Специалисты «Тулгорэлектросетей» проведут отключения с 9 до 17 часов.
Обесточены будут следующие дома:
- ул. Октябрьская, 74, 76, 76-а,
- ул. Демидовская, 117, 119,
- ул. Войкова, 37,
- ул. Пионерская, 26,
- п. Менделеевский: ул. Пионерская, 10-а,
- Щёкинское шоссе, 25,
- ул. Тургеневская, 12,
- ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.),
- ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.),
- пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
- ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33,
- ул. Гоголевская, 6-16 (чётн.), 3-13 (нечётн.),
- ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.),
- ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 21, 9, 2, 6-а, 32-а, 17, 19, 14-56 (чётн.),
- ул. Глухополянская, 52-64, 55-а-64-б,
- ул. Лобачевского, 2-62-а, 2-а-д,
- Мясново: ул. Чмутова, 10-14 (чётн.), 2, 4, 6,
- ул. Ликбеза, 6,
- ул. Б. Кулига, 2-57,
- п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.), 1-39 (нечётн.),
- ул. Чекалина, 4-18 (чётн.),
- 1-й пр-д, 3-21,
- 2-й пр-д, 3-30,
- 3-й пр-д, 3, 5, 27, 29, 4-34 (чётн.),
- 4-й пр-д, 33-а, 32-42 (чётн.),
- ул. Гагарина, 1-9-а (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Овражная, 2, 14-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
- 11-й пр-д, 1-19 (нечё), 2-22 (чётн.),
- ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.),
- 12-й пр-д, 2-9, 2-а,
- 2-й Речной пр-д, 1-10,
- 1-й Речной пр-д, 1-10,
- 1-й пр-д, 18-23, 36-39,
- пр-д Гончарова, 10-а-22, 8-19,
- ул. Красина, 73, 77, 78, 80,
- ул. Речная, 2-9,
- п. Горняк: ул. Садовая, 1-36,
- 1-й пр-д, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- 2-й пр-д, 1, 1-а, 7, 9, 15, 2-20 (чётн.),
- 4-й пр-д, 5-23 (нечётн.), 6-26 (чётн.),
- 5-й пр-д, 6-24 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
- ул. 2-я Садовая, 27, 29, 27-а, 33,
- п. Горелки: ул. Фестивальная, 144,
- п. Хомяково: Хомяковское ш. 2, 5/4, 8, 10, 14, 12, 6,
- ул. Хомяковская, 43.
Другие статьи по темам
Место