Путеводные звезды: новый астропрогноз от тульской Госавтоинспекции

К астрологам многие из нас относятся со скепсисом и недоверием. Но когда речь идёт о безопасности на дорогах, к «звёздным» советам стоит прислушаться.

Упрямство Овнов может сыграть с ними злую шутку. На этой неделе стоит больше внимания уделить дорожным знакам. Не стоит упрямо ездить по привычке.

Тельцам звезды советуют на этой неделе активно заняться техническим обслуживанием автомобиля, а не ездить на нем. Профилактическая смена всего, что только можно сменить под капотом – продувка, прочистка и прочие полезные манипуляции – еще никому не мешали.

Близнецам звезды рекомендуют обратить внимание на своего железного коня. Внимательно прислушивайтесь к посторонним звукам. Если что-то где-то захрустит или застрекочет – спешите в автосервис, не стоит дожидаться аварийной ситуации на дороге.

Для Раков неделя обещает быть настолько благосклонной, что вполне можно было бы начать кругосветное путешествие на собственном автомобиле. Однако расслабляться не стоит. Вокруг света за 80 дней вам все равно не успеть, так что соблюдайте скоростной режим, и все будет хорошо.

На нынешней неделе лучшими друзьями Львов будут зеркала. Смотрите в них почаще, и вы увидите массу интересного и познавательного на дороге. Особенно много полезной информации можно будет почерпнуть из зеркала заднего вида. Будьте бдительны.

Неделя обещает Девам напряженность на дорогах. Так что постарайтесь не забывать о других участниках движения и не нервировать их резкими перестроениями без использования сигналов поворота и неожиданным торможением.

Весам звезды рекомендуют повысить свою внимательность на дороге. Световой день все короче, а непогода может застать в любой момент. Будьте особо внимательны вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений.

Скорпионам звезды пророчат тяжелую трудовую неделю с большим количеством препятствий на пути. В особенности это касается поездок на работу – они могут занять значительно больше времени, чем вы могли себе представить. Спокойствие, рассудительность и терпение! Главное не нарушайте Правила дорожного движения – не рискуйте зря.

На нынешней неделе Стрельцам практически нечего бояться. Дороги не сулят больших заторов, автомобиль не должен подвести и при соблюдении скоростного режима – не будет штрафов. Но, покидая пределы автомобиля в темное время суток, звезды рекомендуют не рисковать и использовать светоотражающие элементы на одежде, которые сделают вас заметнее для других участников дорожного движения. Обезопасьте себя!

Неделя обещает быть тяжелой. Козерогам стоит быть предельно собранными и максимально сосредоточиться все свое внимание на дороге. Так же рекомендуется обойтись без резких маневров.

Зима близко, так что для Водолеев самое время озаботиться наличием зимней резины. Проверьте ее состояние, и в случае необходимости лучше приобрести новую. Безопасность важнее мелких трат.

«Пробка очень «странный предмет» – она вроде бы есть, но ее вроде бы нет…» Под этим девизом проплывет неделя у Рыб. Выдвигаясь из дома, пустая дорога может резко перерасти в долгую пробку. Ни в коем случае не пытайтесь объехать ее по «встречке» или тротуару, оно того не будет стоить. Звезды говорят, что если заранее узнавать о ситуации на дорогах – можно избежать проблем, но это не точно.