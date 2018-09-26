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В Туле прокладывают новую ветку ливневок
Фото econet.ru.

В Туле прокладывают новую ветку ливневок

Работы проходят на ул. Приупской.

26 сентября в областной столице продолжается работа по прочистке ливневой канализации. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, каналопромывочная машина работает на объектах:

  • ул. Ушинского;
  • пересечение ул. Металлургов и Восточного обвода;
  • ул. Советская, на участке от Красноармейского проспекта до ул. Революции.

Также проводятся работы по обустройству новой ветки сети ливневой канализации на ул. Приупской, 11.

 
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:04 +1
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