В Туле прокладывают новую ветку ливневок

Фото econet.ru.

26 сентября в областной столице продолжается работа по прочистке ливневой канализации. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, каналопромывочная машина работает на объектах:

ул. Ушинского;

пересечение ул. Металлургов и Восточного обвода;

ул. Советская, на участке от Красноармейского проспекта до ул. Революции.

Также проводятся работы по обустройству новой ветки сети ливневой канализации на ул. Приупской, 11.