Фото econet.ru.
В Туле прокладывают новую ветку ливневок
Работы проходят на ул. Приупской.
26 сентября в областной столице продолжается работа по прочистке ливневой канализации. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, каналопромывочная машина работает на объектах:
- ул. Ушинского;
- пересечение ул. Металлургов и Восточного обвода;
- ул. Советская, на участке от Красноармейского проспекта до ул. Революции.
Также проводятся работы по обустройству новой ветки сети ливневой канализации на ул. Приупской, 11.
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