Авиалайнеру Superjet 100 присвоили имя Василия Поленова
Сегодня он совершил свой первый рейс.
Новый российский Superjet 100 получил имя художника Василия Поленова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
50-му авиалайнеру «Аэрофлота» с бортовым номером RA-89115 присвоено имя русского живописца, мастера пейзажа Василия Дмитриевича Поленова, который жил и творил в Тульской области.
Вчера, 25 сентября, состоялась презентация самолета, а уже сегодня он совершил свой первый рейс по маршруту Москва — Сочи — Симферополь.
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