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Авиалайнеру Superjet 100 присвоили имя Василия Поленова

Авиалайнеру Superjet 100 присвоили имя Василия Поленова

Сегодня он совершил свой первый рейс.

Новый российский Superjet 100 получил имя художника Василия Поленова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

50-му авиалайнеру «Аэрофлота» с бортовым номером RA-89115 присвоено имя русского живописца, мастера пейзажа Василия Дмитриевича Поленова, который жил и творил в Тульской области.

Вчера, 25 сентября, состоялась презентация самолета, а уже сегодня он совершил свой первый рейс по маршруту Москва — Сочи — Симферополь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:30 +1
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