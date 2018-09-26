Авиалайнеру Superjet 100 присвоили имя Василия Поленова

Новый российский Superjet 100 получил имя художника Василия Поленова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.



50-му авиалайнеру «Аэрофлота» с бортовым номером RA-89115 присвоено имя русского живописца, мастера пейзажа Василия Дмитриевича Поленова, который жил и творил в Тульской области.



Вчера, 25 сентября, состоялась презентация самолета, а уже сегодня он совершил свой первый рейс по маршруту Москва — Сочи — Симферополь.