В Туле изменились правила благоустройства: подробности

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Теперь собственники земельных участков обязаны сами очищать территорию от борщевика, а максимальный размер вывесок на фасадах зданий не может превышать 5 м.

В ходе 57-го заседания Тульской городской Думы депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в Правила благоустройства города. Проект подготовлен Управлением по административно-техническому надзору. Как пояснил глава ведомства Владимир Якимович, изменения коснутся требований озеленения, включая порядок содержания газонов. Теперь в парках (и иных зонах рекреационного значения) газоны не окашиваются за исключением участков вдоль пешеходных дорог.

На территориях многоквартирных домов и магистральных улицах высота травы не должна превышать 15 см.

На второстепенных улицах и в частном секторе необходимо удалять сорную растительность и производить окос вдоль автомобильных дорог и тротуаров на ширину не более 2 м.

Также физические и юридические лица обязаны осуществлять своевременную и качественную очистку, обработку, окос и уборку от борщевика Сосновского территорий, находящихся у них на праве собственности или ином праве.

Нововведения коснутся внешнего вида и размещения информации на фасадах и ограждающих конструкциях зданий и сооружений.

Экстерьер строений, в том числе отдельные элементы — входные группы и окна, должны соответствовать паспорту внешнего вида фасада здания. В случае если у владельца недвижимого объекта уже есть колористический паспорт, он действует до окончания его срока, сообщил Владимир Якимович.

Проектом Правил благоустройства вводятся требования к вывескам.

- На внешних поверхностях одного здания заинтересованное лицо вправе установить не более одной конструкции. Размещение вывесок на фасадах зданий и сооружений с количеством заинтересованных лиц более трех, с одним или несколькими общими входами, а также на фасадах зданий объектов торговли и обслуживания должно осуществляться упорядоченно и комплексно и соответствовать единому характеру размещения, — говорится в документе.

Согласно новым правилам благоустройства, вывески должны размещаться в один высотный ряд на одном уровне и высоте с иными конструкциями, не выше линии перекрытий между первым и вторым этажами.

Максимальный размер вывески не может превышать 5 м в длину. Общая длина настенной информационной конструкции не может превышать 70% длины фасада в пределах помещений, занимаемых одним заинтересованным лицом. Максимальный размер режимной таблички 0,6×0,4 м.

Кроме того, в целях сохранения исторического облика города требования к вывескам и устройствам на фасадах зданий устанавливаются дифференцированно, с учетом архитектурно-градостроительной значимости территорий - места расположения здания, сооружения. В связи с этим в документе выделены две зоны регламентации: строгой и общей.

Зоны Описание границ зон Зона строгой регламентации Пр. Ленина (от начала до ул. Рязанской), Красноармейский проспект, ул. Советская, пер. Черниковский, пер. Благовещенский, ул. Металлистов, ул. Союзная, ул. Благовещенская, Денисовский пер., пл. Ленина, ул. Ф. Энгельса (от ул. Революции до ул. Советской), пл. Победы, пл. Восстания, пл. Московского вокзала, ул. Первомайская (от пр. Ленина до ул. Фрунзе), ул. Менделеевская, ул. Пролетарская (от начала до ул. Ложевая), ул. Ложевая, ул. Октябрьская (от начала до Московского путепровода (включая мост над железной дорогой)) Зона общей регламентации Пр. Ленина (от ул. Рязанской до конца), ул. Первомайская (от ул. Фрунзе до ул. Д. Ульянова), ул. Октябрьская (от Московского путепровода (моста над железной дорогой) до конца), ул. Горького (от ул. Октябрьской до ул. Заварной), ул. Пузакова, ул. Металлургов, ул. Кутузова (от ул. Кирова до ул. Вильямса), ул. Кирова (от начала до ул. Кутузова), ул. Хлебная площадь (Центральный рынок), ул. Каминского, ул. Пирогова (от ул. Советской до ул. Каминского), ул. Лейтейзена, ул. Фрунзе, ул. Д. Ульянова, ул. Ф. Смирнова, ул. Болдина, ул. 9 Мая, Одоевское шоссе, ул. Староникитская, ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до ул. Тульского Рабочего Полка), ул. Мосина, ул. Демонстрации, ул. Демидовская Плотина

В зоне строгой регламентации допускается использование вывесок, выполненных в виде фигурных объемных букв с различными видами внутренней или внешней подсветки и/или панель-кронштейнов с внешней или внутренней подсветкой либо без подсвета. Допускается также размещение режимных табличек.

В зоне общей регламентации допускается использование вывесок в виде объемных букв, консольных конструкций, лайтбоксов, панель-кронштейнов, несветовых табличек в различном исполнении.

Улицы, не вошедшие в зону строгой и общей регламентации, отнесены к нерегламентируемой зоне, где допускается использование любых типов вывесок, предусмотренных и не предусмотренных Правилами благоустройства.