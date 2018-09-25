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Отопительный сезон в Туле стартует 1 октября
Фото из архива Myslo.

Отопительный сезон в Туле стартует 1 октября

Соответствующее постановление подписал сегодня, 25 сентября, Евгений Авилов.

Отопительный сезон в Туле стартует 1 октября. Напомним, с этой даты в течение пяти дней котельные должны приступить к пуску тепла во все социальные и жилые объекты. Далее в течение десяти дней управляющие компании должны отрегулировать режим подачи тепла во все квартиры.

По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова с 24 сентября от руководителей медицинских и социальных учреждений принимаются заявки на подключение тепла. На данный момент заявки поступили от 10 учреждений.

Все многоквартирные дома в Туле к пуску тепла готовы.

Гидравлические испытания проведены на 3056 МКД. С 24 сентября организована работа штаба, который отслеживает ситуацию по подключению МКД и социальных объектов к теплу.

С 9.00 до 18.00, а с начала отопительного сезона с 8.00 до 20.00 организована работа горячих линий.

Сюжет: Отопительный сезон 2018
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:17 +6
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