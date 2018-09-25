В Туле на ул. Металлургов экипаж ДПС сбил пешехода

Фото из архива Myslo.

По предварительным данным, 77-летний мужчина вышел на проезжую часть на запрещенный сигнал светофора.

Сегодня, 25 сентября, в Туле на улице Металлургов экипаж ДПС сбил пешехода, который вышел на проезжую часть в запрещенном месте.

- По предварительным данным, экипаж ДПС, двигавшийся по улице Металлургов по служебной необходимости на служебном автомобиле с включёнными проблесковыми маячками на разрешающий сигнал светофора, по касательной зацепил 77-летнего мужчину, вышедшего на проезжую часть на запрещающий сигнал, — прокомментировали происшествие в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Пешеход упал, в результате чего получил травму головы. Сотрудники полиции оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, приехавшая бригада медиков доставила мужчину в медучреждение.

Установлено, что полицейские ДПС были трезвы.

Назначена служебная проверка, устанавливаются все детали произошедшего и обстоятельств падения пешехода. Материалы проверки будут направлены для принятия процессуального решения.