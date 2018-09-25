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Огнен Ожегович готовится к матчу Кубка России
Фото пресс-службы «Арсенала».

Огнен Ожегович готовится к матчу Кубка России

Напомним, в матче с «Рубином» футболист получил травму.

Нападающий тульского «Арсенала» Огнен Ожегович готовится к матчу Кубка России. 26 сентября оружейники сыграют выездной матч против «Сахалина».

Напомним, в матче с «Рубином» Ожегович получил травму, с поля его уносили на носилках. Клубная пресс-служба уточнила, что футболист хорошо себя чувствует и готовится к предстоящей игре.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:06 +2
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