Фото пресс-службы «Арсенала».

Нападающий тульского «Арсенала» Огнен Ожегович готовится к матчу Кубка России. 26 сентября оружейники сыграют выездной матч против «Сахалина».

Напомним, в матче с «Рубином» Ожегович получил травму, с поля его уносили на носилках. Клубная пресс-служба уточнила, что футболист хорошо себя чувствует и готовится к предстоящей игре.