Фото пресс-службы «Арсенала».
Огнен Ожегович готовится к матчу Кубка России
Напомним, в матче с «Рубином» футболист получил травму.
Нападающий тульского «Арсенала» Огнен Ожегович готовится к матчу Кубка России. 26 сентября оружейники сыграют выездной матч против «Сахалина».
Напомним, в матче с «Рубином» Ожегович получил травму, с поля его уносили на носилках. Клубная пресс-служба уточнила, что футболист хорошо себя чувствует и готовится к предстоящей игре.
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