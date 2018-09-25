Какие улицы Тулы останутся без света 26 сентября
Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.
Обесточены будут дома по следующим адресам:
- ул. Свободы, 37 к. 1, 2, 3, 35, 33, 33-в, 39, 36-48 (чётн.),
- ул. Гоголевская, 57,
- п. Горелки: ул. Большая, 1-б,
- ул. Парковая, 1,
- ул. Октябрьская, 296-а, 314,
- Гарнизонный пр-д, 7-26,
- ул. Н. Островского, 1-а,
- ул. Дм. Ульянова, 10,
- пр-т Ленина, 18,
- ул. Октябрьская, 1, 1-а, 1-б, 1-в, 3, 5, 7, 7-а,
- ул. Луначарского, 7, 12,
- ул. Галкина 1, 1-е, 2, 2-а,
- пос. Октябрьский: 17-й пр-д, 21-65,
- 16-пр-д, 21-66,
- 18-й пр-д, 23-53,
- ул. Шишкина, 52-83,
- 25-й пр-д, 1-15, 44,
- ул. Капитана Громова,1-6, 66, 33-64,
- 24-й пр-д, 1-24,
- 12-й пр-д, 45-59,
- 25-й пр-д, 1-15,
- ул. Речная, 69-74,
- 28-й пр-д, 43, 56, 58,
- ул. Богучаровская, 20, 21, 24,
- ул. Тесницкая,
- ул. Фруктовая, 1-7,
- ул. Малаховская,
- 10-й пр-д, 80-115,
- 22-й пр-д, 3-26,
- 23-й пр-д, 3-24,
- 25-й пр-д, 10, 12,
- п. Горелки: пр-д Гарнизонный, 1, 2, 5, 8,
- ул. Большая, 2-12,
- пер. Ягодный, 1-5 (нечётн.), 1-а, 3-а,
- ул. Глушанская, 16, 17, 18, 19,
- пер. С. Ковалевской, 1-8,
- пер. Панфиловцев, 1-12,
- ул. С Ковалевской, 27-38,
- ул. Панфиловцев, 61-85,
- ул. Попова, 24-35,
- ул. Бородина, 33, 38, 42, 44, 46,
- ул. Поленова, 22-37,
- ул. Рудная, 11-а,
- ул. Кутузова, 177-181,
- Епифанское ш., 1-25,
- ул. Дачная, 11-22,
- ул. Бункерная, 1-32,
- ул. Колхозная, 4-14,
- ул. Казанская, 2,
- 2-й Лихвинский пр-д, 21-33, 22-а,
- 3-й Лихвинский пр-д, 17-42,
- 4-й Лихвинский пр-д, 2-7,
- 5-й Лихвинский пр-д., 2,
- ул. Сафонова, 15-24,
- п. Косая Гора, Орловское ш. 10-26,
- ул. Стрекаловская, 2-48,
- ул. Чкалова, 1-13.
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