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В Туле цыган воровал из модных бутиков женскую одежду

В Туле цыган воровал из модных бутиков женскую одежду

21-летнего неработающего жителя Веневского района задержали полицейские.

Сотрудники полиции в Туле установили подозреваемого в кражах из бутиков в торговом центре областной столицы. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские проводили мероприятия, направленные на недопущение противоправных деяний.

Стражи порядка обратили внимание на представителя цыганского этноса, посещавшего различные бутики и магазины. Его поведение показалось подозрительным – полицейские предположили, что молодой человек может быть причастен к кражам.

При проверке эта версия подтвердилась, установлена причастность задержанного к хищениям из двух торговых точек – 21-летний неработающий житель Венёвского района воровал из бутиков женскую одежду и обувь. У него обнаружено и изъято похищенное, он признался в содеянном. Полицейские выясняют все обстоятельства противоправной деятельности подозреваемого.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:36 +2
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