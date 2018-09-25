В Туле цыган воровал из модных бутиков женскую одежду

Сотрудники полиции в Туле установили подозреваемого в кражах из бутиков в торговом центре областной столицы. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские проводили мероприятия, направленные на недопущение противоправных деяний.

Стражи порядка обратили внимание на представителя цыганского этноса, посещавшего различные бутики и магазины. Его поведение показалось подозрительным – полицейские предположили, что молодой человек может быть причастен к кражам.

При проверке эта версия подтвердилась, установлена причастность задержанного к хищениям из двух торговых точек – 21-летний неработающий житель Венёвского района воровал из бутиков женскую одежду и обувь. У него обнаружено и изъято похищенное, он признался в содеянном. Полицейские выясняют все обстоятельства противоправной деятельности подозреваемого.