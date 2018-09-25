В Заокске семеро пожарных тушили чердак частного дома

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Справиться с огнём удалось за десять минут, никто не пострадал.

В 15.52 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома в поселке Заокск, на улице Пионерской. На место происшествия выехали два пожарных расчета ПСЧ-42.

Добравшись до дома за восемь минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь был потушен в 16.10, полностью выгорело чердачное помещение на площади 32 кв. м. Никто не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.