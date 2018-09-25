новости
новости
Регистрация
В Заокске семеро пожарных тушили чердак частного дома
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Заокске семеро пожарных тушили чердак частного дома

Справиться с огнём удалось за десять минут, никто не пострадал.

В 15.52 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома в поселке Заокск, на улице Пионерской. На место происшествия выехали два пожарных расчета ПСЧ-42.

Добравшись до дома за восемь минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь был потушен в 16.10, полностью выгорело чердачное помещение на площади 32 кв. м. Никто не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
пожарГУ МЧС России по Тульской областивозгораниепожар в частном домегорел чердак
Место
Тульская областьЗаокск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы останутся без света 26 сентября
Какие улицы Тулы останутся без света 26 сентября
На Казанской набережной Тулы пройдёт фестиваль «Здоровое сердце»
На Казанской набережной Тулы пройдёт фестиваль «Здоровое сердце»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.