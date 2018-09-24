Все улицы Тулы снимут на видео и определят состояние их покрытия

Данные потом обобщат, проанализируют и передадут в администрацию города.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы объявило аукцион на проведение диагностики улично-дорожной сети Тульской агломерации в 2018 году.

Согласно документации аукциона, подрядчику придется объехать 156 улиц районного центра, в том числе и бывшего Ленинского района. В общей сложности – 245,94 км. Оценка состояния дорог будет вестись по следующим критериям: выбоины, колейность, продольные волны, разрушение покрытия, неровности.

В итоге управление получит видеоматериалы на каждую дорогу. За это из бюджета подрядчику заплатят не более 1,451 млн рублей (максимальная стоимость). А вот выполнить условия контракта он должен не позднее, чем до 20 октября 2018 года.