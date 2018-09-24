В Туле мужчина угнал у знакомого «Рено» и устроил ДТП

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36-летний гражданин Узбекистана обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (угон, то есть неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Установлено, что 3 июня обвиняемый взял ключи от автомобиля Renault Master, который принадлежал его знакомому. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина отключил сигнализацию и угнал машину.

В Привокзальном районе Тулы горе-угонщик врезался в препятствие, после чего вернулся и припарковал автомобиль на прежнее место.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он является гражданином другого государства и не имеет постоянной регистрации на территории РФ, в связи с чем может скрыться от органов дознания и суда.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, уголовное дело направлено в Привокзальный районный суд для рассмотрения по существу.