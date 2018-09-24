Названы самые редкие имена детей в Туле
Девочек называли – Аксиния и Александрина, мальчиков – Лука, Мирон.
С 17 по 23 сентября на территории Тульской области 270 пар влюбленных скрепили свой союз узами брака. Об этом сообщает региональный комитет по ЗАГС.
За указанный период в регионе зарегистрировано рождение 277 малышей. Из них 129 мальчиков и 148 девочек.
Наиболее популярное имя для мальчиков – Александр, Иван. Для девочек – Анна, Виктория.
Редкие имена – Аксиния, Александрина, Лука, Мирон.
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