Названы самые редкие имена детей в Туле

С 17 по 23 сентября на территории Тульской области 270 пар влюбленных скрепили свой союз узами брака. Об этом сообщает региональный комитет по ЗАГС.

За указанный период в регионе зарегистрировано рождение 277 малышей. Из них 129 мальчиков и 148 девочек.

Наиболее популярное имя для мальчиков – Александр, Иван. Для девочек – Анна, Виктория.