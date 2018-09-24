В Тульскую область прибыла икона Божией Матери «Избавительница от бед»
Она пробудет в нашем регионе до 12 октября.
По благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия в храмы Тульской епархии прибывает чудотворная икона Божией Матери «Избавительница от бед», которая явилась в 1917 году 21 октября, за несколько дней до большевистского переворота, в селе Ташла Самарской губернии.
График пребывания иконы в приходах и монастырях Тульской епархии с 24 сентября по 12 октября:
24 сентября:
- 8:30 — Храм Всех Святых, Северо-Задонск
- 12:00 — Храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», Новомосковск
- 16:00 — Свято-Успенский монастырь, Новомосковск
25 сентября:
- 8:30 — Спасо-Преображенский храм, Донской,
- 11:00 — Казанский храм, с. Иваньково
- 15:00 — Введенский храм, с. Пронь
- 17:00 — Храм Димитрия Донского, Донской
26 сентября:
- 8:30 — Никольский собор, Епифань
- 12:00 — Покровский храм, с. Покровское
- 15:00 — Богоявленский храм, с. Хитровщина
- 17:00 — Храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали», Кимовск
27 сентября:
- Богородицерождественский храм, с. Монастырщино
- 14:00 — Иоанно-Богословский храм, Куркино
- 17:00 — Успенский храм, с. Себино
28 сентября:
- 9:00 — Казанский храм, с. Дубики
- 12:00 — Храм св. вмч. Димитрия Солунского, с. Пожилино
- 17:00 — Собор «Взыскание погибших», Ефремов
29 сентября:
- 9:00 — Свято-Троицкий храм, с. Большие Медведки
- 12:00 — Храм Успения Божией Матери, с. Хмелевое
- 17:00 — Храм Петра и Павла, с. Новокрасивое
30 сентября:
- 8:30 — Покровский храм, с. Благодать
- 12:00 — Казанский храм, с. Туртень
- 14:00 — Никольский храм, с. Мечнянка
- 17:00 — Свято-Троицкий храм, Ефремов
1 октября:
- 9:00 — Богоявленский храм, с. Овсянниково
- 12:00 — Сретенский храм, с. Любимовка
- 14:00 — Введенский храм, с. Верхоупье
- 16:00 — Свято-Никольский храм, с. Осиново
- 17:00 — Знаменский храм, пос. Волово
2 октября:
- 9:00 — Свято-Никольский храм, с. Малевка
- 11:00 — Храм иконы Божией Матери «Владимирская», с. Бахметьево
- 13:00 — Казанский женский монастырь, с. Папоротка
- 15:00 — Храм иконы Божией Матери «Живоносный источник», с. Левинка
- 17:00 — Свято-Успенский храм, Богородицк
3 октября:
- 9:00 — Покровский храм, с. Новопокровское
- 12:00 — Никольский храм, с. Орловка Киреевского района
- 14:00 — Свято-Казанский храм, с. Миленино
- 17:00 — Свято-Казанский храм, Богородицк
4 октября:
- 9:00 — Свято-Никольский храм, с. Панино
- 11:00 — Свято-Покровский храм, с. Новоселебное
- 13:00 — Храм «Споручница грешных», Болохово
- 14:00 — Храм «Нечаянная Радость» г. Киреевск
- 17:00 — Параскево-Пятницкий храм с. Дедилово
5 октября:
- 9:00 — Ильинский храм, с. Ильинка
- 13:00 — Свято-Никольский храм, с. Высоцкое
- 13:00 — Свято-Троицкий храм, с. Супонь
- 17:00 — Свято-Успенский храм, Узловая
6 октября:
- 9:00 — Храм «Целительница», пос. Грицовский
- 11:00 — Храм Иверской иконы Божией Матери, с. Борщевое
- 13:00 — Воскресенский собор, Венев
- 15:00 — Никольский женский монастырь, с. Венев-Монастырь
- 17:00 — Иоанно-Предтеченский храм, Венев
7 октября:
- 8:30 — Богоявленский храм, Венев
- 12:00 — Покровский храм, с. Тюнеж
- 14:00 — Храм Святителя Николая, д. Медвенка
- 16:00 — Храм св. Космы и Дамиана, п. Петелино
- 18:00 — Храм в честь Димитрия Солунского
8 октября:
- 8:30 -Свято-Покровский храм, пос. Южный, Тула
- 11:00 — Храм Державной иконы Божией Матери, пос. Косая Гора
- 14:00 — Храм свт. Алексия, Тула
- 17:00 — Храм в честь святого благоверного великого князя Александра Невского, Тула
9 октября:
- 8:30 — Храм прп. Серафима Саровского, Тула
- 11:00 — Храм свв.апп. Петра и Павла, Тула
- 13:00 — Свято-Никольский храм, Тула
- 15:00 — Свято-Казанский храм, пос. Мясново
- 17:00 — Свято-Ильинский храм, Тула
- 18:00 — Вознесенский храм г. Тула
10 октября:
- 9:00 — Всехсвятский кафедральный собор, Тула
- 11:00 — Храм Двенадцати святых Апостолов, Тула
- 12:00 — Храм в честь иконы Божией Матери «Донская», Тула
- 13:00 — Покровский (Феодосиевский) храм, Тула
- 15:00 — Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, Тула
- 16:00 — Николо-Зарецкий храм, Тула
- 17:00 — Храм прп. Сергия Радонежского, Тула
11 октября:
- 8:30 — Спасский храм, Тула
- 11:00 — Пречистенский храм, Тула
- 13:00 — Знаменский храм, Тула
- 15:00 — Храм равноапп. Мефодия и Кирилла, пос. Михалково
- 17:00 — Богоявленский храм, с. Хрущево
12 октября:
- 8:30 — Храм Воздвижения Креста Господня, пос. Ленинский
- 11:00 — Храм Рождества Богородицы, с. Обидимо
- 13:00 — Богородицерождественский женский монастырь, пос. Горелки.
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