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В Тульскую область прибыла икона Божией Матери «Избавительница от бед»

В Тульскую область прибыла икона Божией Матери «Избавительница от бед»

Она пробудет в нашем регионе до 12 октября.

По благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия в храмы Тульской епархии прибывает чудотворная икона Божией Матери «Избавительница от бед», которая явилась в 1917 году 21 октября, за несколько дней до большевистского переворота, в селе Ташла Самарской губернии.

График пребывания иконы в приходах и монастырях Тульской епархии с 24 сентября по 12 октября:

24 сентября:

  • 8:30 — Храм Всех Святых, Северо-Задонск
  • 12:00 — Храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», Новомосковск
  • 16:00 — Свято-Успенский монастырь, Новомосковск

25 сентября:

  • 8:30 — Спасо-Преображенский храм, Донской,
  • 11:00 — Казанский храм, с. Иваньково
  • 15:00 — Введенский храм, с. Пронь
  • 17:00 — Храм Димитрия Донского, Донской

26 сентября:

  • 8:30 — Никольский собор, Епифань
  • 12:00 — Покровский храм, с. Покровское
  • 15:00 — Богоявленский храм, с. Хитровщина
  • 17:00 — Храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали», Кимовск

27 сентября:

  • Богородицерождественский храм, с. Монастырщино
  • 14:00 — Иоанно-Богословский храм, Куркино
  • 17:00 — Успенский храм, с. Себино

28 сентября:

  • 9:00 — Казанский храм, с. Дубики
  • 12:00 — Храм св. вмч. Димитрия Солунского, с. Пожилино
  • 17:00 — Собор «Взыскание погибших», Ефремов

29 сентября:

  • 9:00 — Свято-Троицкий храм, с. Большие Медведки
  • 12:00 — Храм Успения Божией Матери, с. Хмелевое
  • 17:00 — Храм Петра и Павла, с. Новокрасивое

30 сентября:

  • 8:30 — Покровский храм, с. Благодать
  • 12:00 — Казанский храм, с. Туртень
  • 14:00 — Никольский храм, с. Мечнянка
  • 17:00 — Свято-Троицкий храм, Ефремов

1 октября:

  • 9:00 — Богоявленский храм, с. Овсянниково
  • 12:00 — Сретенский храм, с. Любимовка
  • 14:00 — Введенский храм, с. Верхоупье
  • 16:00 — Свято-Никольский храм, с. Осиново
  • 17:00 — Знаменский храм, пос. Волово

2 октября:

  • 9:00 — Свято-Никольский храм, с. Малевка
  • 11:00 — Храм иконы Божией Матери «Владимирская», с. Бахметьево
  • 13:00 — Казанский женский монастырь, с. Папоротка
  • 15:00 — Храм иконы Божией Матери «Живоносный источник», с. Левинка
  • 17:00 — Свято-Успенский храм, Богородицк

3 октября:

  • 9:00 — Покровский храм, с. Новопокровское
  • 12:00 — Никольский храм, с. Орловка Киреевского района
  • 14:00 — Свято-Казанский храм, с. Миленино
  • 17:00 — Свято-Казанский храм, Богородицк

4 октября:

  • 9:00 — Свято-Никольский храм, с. Панино
  • 11:00 — Свято-Покровский храм, с. Новоселебное
  • 13:00 — Храм «Споручница грешных», Болохово
  • 14:00 — Храм «Нечаянная Радость» г. Киреевск
  • 17:00 — Параскево-Пятницкий храм с. Дедилово

5 октября:

  • 9:00 — Ильинский храм, с. Ильинка
  • 13:00 — Свято-Никольский храм, с. Высоцкое
  • 13:00 — Свято-Троицкий храм, с. Супонь
  • 17:00 — Свято-Успенский храм, Узловая

6 октября:

  • 9:00 — Храм «Целительница», пос. Грицовский
  • 11:00 — Храм Иверской иконы Божией Матери, с. Борщевое
  • 13:00 — Воскресенский собор, Венев
  • 15:00 — Никольский женский монастырь, с. Венев-Монастырь
  • 17:00 — Иоанно-Предтеченский храм, Венев

7 октября:

  • 8:30 — Богоявленский храм, Венев
  • 12:00 — Покровский храм, с. Тюнеж
  • 14:00 — Храм Святителя Николая, д. Медвенка
  • 16:00 — Храм св. Космы и Дамиана, п. Петелино
  • 18:00 — Храм в честь Димитрия Солунского

8 октября:

  • 8:30 -Свято-Покровский храм, пос. Южный, Тула
  • 11:00 — Храм Державной иконы Божией Матери, пос. Косая Гора
  • 14:00 — Храм свт. Алексия, Тула
  • 17:00 — Храм в честь святого благоверного великого князя Александра Невского, Тула

9 октября:

  • 8:30 — Храм прп. Серафима Саровского, Тула
  • 11:00 — Храм свв.апп. Петра и Павла, Тула
  • 13:00 — Свято-Никольский храм, Тула
  • 15:00 — Свято-Казанский храм, пос. Мясново
  • 17:00 — Свято-Ильинский храм, Тула
  • 18:00 — Вознесенский храм г. Тула

10 октября:

  • 9:00 — Всехсвятский кафедральный собор, Тула
  • 11:00 — Храм Двенадцати святых Апостолов, Тула
  • 12:00 — Храм в честь иконы Божией Матери «Донская», Тула
  • 13:00 — Покровский (Феодосиевский) храм, Тула
  • 15:00 — Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, Тула
  • 16:00 — Николо-Зарецкий храм, Тула
  • 17:00 — Храм прп. Сергия Радонежского, Тула

11 октября:

  • 8:30 — Спасский храм, Тула
  • 11:00 — Пречистенский храм, Тула
  • 13:00 — Знаменский храм, Тула
  • 15:00 — Храм равноапп. Мефодия и Кирилла, пос. Михалково
  • 17:00 — Богоявленский храм, с. Хрущево

12 октября:

  • 8:30 — Храм Воздвижения Креста Господня, пос. Ленинский
  • 11:00 — Храм Рождества Богородицы, с. Обидимо
  • 13:00 — Богородицерождественский женский монастырь, пос. Горелки.
сегодня, в 10:28
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икона Божией Матери Избавительница от бедикона

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