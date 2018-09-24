В Тульскую область прибыла икона Божией Матери «Избавительница от бед»

Она пробудет в нашем регионе до 12 октября.

По благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия в храмы Тульской епархии прибывает чудотворная икона Божией Матери «Избавительница от бед», которая явилась в 1917 году 21 октября, за несколько дней до большевистского переворота, в селе Ташла Самарской губернии.

График пребывания иконы в приходах и монастырях Тульской епархии с 24 сентября по 12 октября:

24 сентября:

8:30 — Храм Всех Святых, Северо-Задонск

12:00 — Храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», Новомосковск

16:00 — Свято-Успенский монастырь, Новомосковск

25 сентября:

8:30 — Спасо-Преображенский храм, Донской,

11:00 — Казанский храм, с. Иваньково

15:00 — Введенский храм, с. Пронь

17:00 — Храм Димитрия Донского, Донской

26 сентября:

8:30 — Никольский собор, Епифань

12:00 — Покровский храм, с. Покровское

15:00 — Богоявленский храм, с. Хитровщина

17:00 — Храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали», Кимовск

27 сентября:

Богородицерождественский храм, с. Монастырщино

14:00 — Иоанно-Богословский храм, Куркино

17:00 — Успенский храм, с. Себино

28 сентября:

9:00 — Казанский храм, с. Дубики

12:00 — Храм св. вмч. Димитрия Солунского, с. Пожилино

17:00 — Собор «Взыскание погибших», Ефремов

29 сентября:

9:00 — Свято-Троицкий храм, с. Большие Медведки

12:00 — Храм Успения Божией Матери, с. Хмелевое

17:00 — Храм Петра и Павла, с. Новокрасивое

30 сентября:

8:30 — Покровский храм, с. Благодать

12:00 — Казанский храм, с. Туртень

14:00 — Никольский храм, с. Мечнянка

17:00 — Свято-Троицкий храм, Ефремов

1 октября:

9:00 — Богоявленский храм, с. Овсянниково

12:00 — Сретенский храм, с. Любимовка

14:00 — Введенский храм, с. Верхоупье

16:00 — Свято-Никольский храм, с. Осиново

17:00 — Знаменский храм, пос. Волово

2 октября:

9:00 — Свято-Никольский храм, с. Малевка

11:00 — Храм иконы Божией Матери «Владимирская», с. Бахметьево

13:00 — Казанский женский монастырь, с. Папоротка

15:00 — Храм иконы Божией Матери «Живоносный источник», с. Левинка

17:00 — Свято-Успенский храм, Богородицк

3 октября:

9:00 — Покровский храм, с. Новопокровское

12:00 — Никольский храм, с. Орловка Киреевского района

14:00 — Свято-Казанский храм, с. Миленино

17:00 — Свято-Казанский храм, Богородицк

4 октября:

9:00 — Свято-Никольский храм, с. Панино

11:00 — Свято-Покровский храм, с. Новоселебное

13:00 — Храм «Споручница грешных», Болохово

14:00 — Храм «Нечаянная Радость» г. Киреевск

17:00 — Параскево-Пятницкий храм с. Дедилово

5 октября:

9:00 — Ильинский храм, с. Ильинка

13:00 — Свято-Никольский храм, с. Высоцкое

13:00 — Свято-Троицкий храм, с. Супонь

17:00 — Свято-Успенский храм, Узловая

6 октября:

9:00 — Храм «Целительница», пос. Грицовский

11:00 — Храм Иверской иконы Божией Матери, с. Борщевое

13:00 — Воскресенский собор, Венев

15:00 — Никольский женский монастырь, с. Венев-Монастырь

17:00 — Иоанно-Предтеченский храм, Венев

7 октября:

8:30 — Богоявленский храм, Венев

12:00 — Покровский храм, с. Тюнеж

14:00 — Храм Святителя Николая, д. Медвенка

16:00 — Храм св. Космы и Дамиана, п. Петелино

18:00 — Храм в честь Димитрия Солунского

8 октября:

8:30 -Свято-Покровский храм, пос. Южный, Тула

11:00 — Храм Державной иконы Божией Матери, пос. Косая Гора

14:00 — Храм свт. Алексия, Тула

17:00 — Храм в честь святого благоверного великого князя Александра Невского, Тула

9 октября:

8:30 — Храм прп. Серафима Саровского, Тула

11:00 — Храм свв.апп. Петра и Павла, Тула

13:00 — Свято-Никольский храм, Тула

15:00 — Свято-Казанский храм, пос. Мясново

17:00 — Свято-Ильинский храм, Тула

18:00 — Вознесенский храм г. Тула

10 октября:

9:00 — Всехсвятский кафедральный собор, Тула

11:00 — Храм Двенадцати святых Апостолов, Тула

12:00 — Храм в честь иконы Божией Матери «Донская», Тула

13:00 — Покровский (Феодосиевский) храм, Тула

15:00 — Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, Тула

16:00 — Николо-Зарецкий храм, Тула

17:00 — Храм прп. Сергия Радонежского, Тула

11 октября:

8:30 — Спасский храм, Тула

11:00 — Пречистенский храм, Тула

13:00 — Знаменский храм, Тула

15:00 — Храм равноапп. Мефодия и Кирилла, пос. Михалково

17:00 — Богоявленский храм, с. Хрущево

12 октября: