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Тульские легкоатлеты побили рекорды России на «Шиповке юных»
Фото пресс-службы Федерации легкой атлетики Тульской области.

Тульские легкоатлеты побили рекорды России на «Шиповке юных»

Поздравляем наших ребят.

Тульские легкоатлеты выступили на престижных соревнованиях «Шиповка юных», которые прошли в Сочи. В младшей возрастной группе среди 2007−2008 г. р. в забегах на 60 метров победу одержал Виталий Виноградов с результатом 8,51 с. Второе место также занял тульский спортсмен Евгений Глебов (8,66 с).

В метании снаряда триумфом отметился Евгений Глебов. Его результат — 52 метра 70 сантиметров. В эстафете 4×100 м победителями стала команда юношей в составе Евгения Глебова, Арташеса Амбарцумяна, Егора Рябова и Виталия Виноградова.

Наши ребята установили рекорд России в эстафетном беге среди юношей 2007−2008 г.р. — 54,85 с!

Команда девочек заняла четвертое место в эстафетном беге, проиграв всего 0,11 с третьему месту.

В прыжках в длину победил Евгений Глебов. Он установил новый рекорд России с результатом 5,10 метров. Вторым стал Виталий Виноградов с результатом 5,00 метров.

В метании снаряда с новым рекордом области второе место заняла Рита Ряховская. Ее результат 42,37 м.

В забегах на 600 метров серебряную медаль выиграл Евгений Глебов. Также он одержал победу в многоборье, вторым стал Виталий Виноградов.

В командном многоборье победила тульская команда юношей.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:56 +4
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