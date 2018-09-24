«Тулица» поборется за Кубок России по волейболу

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

ВК «Тулица» в предварительном этапе Кубка России выступит в Зоне 1, где сразится с пятью командами: «Динамо» Москва, «Ленинградка» Санкт-Петербург, «Луч» Москва, «Динамо-Метар» Челябинск и «Липецк» Липецкая область.

25 сентября первым соперником «Тулицы» станет «Ленинградка» из северной столицы. Как сообщает пресс-служба тульской команды, на площадку соперницы выйдут в 14.00.

календарь игр

25 сентября:

14.00: «Ленинградка» — «Тулица»

16.00: «Динамо-Метар» — «Липецк»

18.00: «Динамо» — «Луч»

26 сентября:

14.00: «Луч» — «Липецк»

16.00: «Тулица» — «Динамо-Метар»

18.00: «Динамо» — «Ленинградка»

27 сентября:

14.00: «Ленинградка» — «Луч»

16.00: «Липецк» — «Тулица»

18.00: «Динамо-Метар» — «Динамо»

29 сентября:

14.00: «Луч» — «Тулица»

16.00: «Ленинградка» — «Динамо-Метар»

18.00: «Динамо» — «Липецк»

30 сентября:

11.00: «Динамо-Метар» — «Луч»

13.00: «Липецк» — «Ленинградка»

15.00: «Тулица» — «Динамо»

Все матчи первого тура Кубка пройдут в КСК «Луч» (Москва, ул. 1-я Владимирская, 10-д).