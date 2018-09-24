Фото пресс-службы ВК "Тулица".
«Тулица» поборется за Кубок России по волейболу
Первым соперником тульской команды станет «Ленинградка» из Санкт-Петербурга.
ВК «Тулица» в предварительном этапе Кубка России выступит в Зоне 1, где сразится с пятью командами: «Динамо» Москва, «Ленинградка» Санкт-Петербург, «Луч» Москва, «Динамо-Метар» Челябинск и «Липецк» Липецкая область.
25 сентября первым соперником «Тулицы» станет «Ленинградка» из северной столицы. Как сообщает пресс-служба тульской команды, на площадку соперницы выйдут в 14.00.
календарь игр
25 сентября:
- 14.00: «Ленинградка» — «Тулица»
- 16.00: «Динамо-Метар» — «Липецк»
- 18.00: «Динамо» — «Луч»
26 сентября:
- 14.00: «Луч» — «Липецк»
- 16.00: «Тулица» — «Динамо-Метар»
- 18.00: «Динамо» — «Ленинградка»
27 сентября:
- 14.00: «Ленинградка» — «Луч»
- 16.00: «Липецк» — «Тулица»
- 18.00: «Динамо-Метар» — «Динамо»
29 сентября:
- 14.00: «Луч» — «Тулица»
- 16.00: «Ленинградка» — «Динамо-Метар»
- 18.00: «Динамо» — «Липецк»
30 сентября:
- 11.00: «Динамо-Метар» — «Луч»
- 13.00: «Липецк» — «Ленинградка»
- 15.00: «Тулица» — «Динамо»
Все матчи первого тура Кубка пройдут в КСК «Луч» (Москва, ул. 1-я Владимирская, 10-д).
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