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Алексей Дюмин: Надо руководствоваться здравым смыслом, когда включать отопление

Алексей Дюмин: Надо руководствоваться здравым смыслом, когда включать отопление

В целом, глава региона отметил положительную динамику в подготовке объектов к зиме.

На оперативном совещании в здании правительства министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко рассказала о подготовке к началу отопительного сезона в Тульской области.

По ее словам, из 625 котельных в регионе готовы 624. Сейчас ведутся работы на одной из котельных в Туле — «Оборонэнерго» (ремонт дымососа). Она должна быть готова до 25 сентября.

Подготовка тепловых пунктов социальных объектов завершена в полном объеме — 135 единиц (100%). Ремонт и замена котлов по субъекту в целом — с превышением на 12% (1292 от запланированных — 1150 шт.)

В этом году на 20% выше плановые показатели замены тепловых сетей, чем в 2017 (98,18 км).

Физическое выполнение работ по замене сетей на 15% выше показателя прошлого года и составляет 112,51 км (97,7 км -2017).

Благодаря поддержке правительства Тульской области в этом году наконец-то из конкурсной массы возращены тепловые сети п. Славный и г. Липки.

На 83% выполнен план по замене водопроводных сетей. Работы продолжаются. В основном, это сельские населённые пункты без централизованного отопления. На начало отопительного сезона эти работы не влияют. Общий уровень подготовки объектов в Тульской области в настоящее время 95% и выше прошлогоднего значения.

Муниципальные образования, которые выполнили значительно больше 5% замены ветхих тепловых сетей:

  • Дубенский — 13,5%,
  • Плавский — 12,2%,
  • Богородицкий — 11,3%,
  • Веневский — 10,4%,
  • Куркинский 9,4%.

В срок до 15 ноября 34 МО должны получить паспорта готовности.

С 5 сентября Ростехнадзор начал проводить проверки готовности муниципальных образований. Суворовский район и МО Северо-Западное Суворовского района уже получили паспорта готовности.

По Болохово, Липкам, Киреевску и МО Киреевский район получены акты с замечаниями, среди которых — невыполнение мероприятий по продлению безопасной эксплуатации оборудования, на отдельных объектах отсутствует автоматика. Кроме того, есть документарные замечания.

Готовы к приему теплоносителя все объекты социальной сферы. Подготовлены и сданы 10 247 из 10 407 МКД с центральным отоплением. Проверку паспортов осуществляла ГЖИ.

Во всех районах организованы работы горячих линий. Информация о телефонах размещены на главных страницах сайтов МО и на сайте министерства строительства и ЖКХ.

После начала отопительного сезона на сайте должны быть размещены графики пуска тепла.

В случае возникновения вопросов о ходе начала и прохождения отопительного сезона необходимо обращаться:

  1. Первоначально в управляющую организацию (председателю ТСЖ).
  2. Если проблема не решена, на горячую линию.
  3. В отдел ЖКХ администрации МО (в дневное время).

Губернатор Алексей Дюмин:

- Нормативы нормативами, но надо следовать здравому смыслу — когда включать отопление на социальных объектах, особенно, где находятся маленькие дети и беременные женщины.

В целом, глава региона отметил положительную динамику в подготовке объектов к зиме.
 
Но при этом он указал министру строительства и ЖКХ, что из года в год в отстающих одни и те же районы.
Поэтому Элеоноре Шевченко надо лично подключаться и принимать меры к таким районам.
 
Также министр отметила, что на контроле находится 135 обращений, в том числе 109 по отоплению в МКД. По 31 обращению работы уже выполнены.
 
Алексей Дюмин:
 
— Все обращения довести до глав администрации, а вам, уважаемые главы, лично отработать все обращения в течение двух недель!
 
Далее выступил с докладом глава Ростехнадзора Василий Челенко:
 
- Мы разработали графики проверок объектов теплоснабжения. Провели 159 проверок, выявили 1769 нарушений, привлекли к ответственности 101 руководителя и 10 юрлиц. Самым больным вопросом остается состояние тепловых сетей. Из 1850 км требуют замены 930. Напомним, что срок службы сетей 20 лет. В Тульской области нет причин для срыва отопительного сезона.
 
Глава ГЖИ Леонид Ивченко рассказал о подготовке МКД к зиме:
 
- В Тульской области 18 тыс. многоквартирных домов. Из них 14 тыс. управляются УК. Опрессовка выполнена в 99 процентах МКД. Наиболее проблемным является Киреевск. Из 1094 домов подготовлены к отопительному сезону всего 880. Выписаны предписания руководителям УК. Вопрос стоит на контроле в муниципалитетах, прокуратуре и ГЖИ.

 

сегодня, в 17:39 −4
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