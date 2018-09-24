Алексей Дюмин: Надо руководствоваться здравым смыслом, когда включать отопление
В целом, глава региона отметил положительную динамику в подготовке объектов к зиме.
На оперативном совещании в здании правительства министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко рассказала о подготовке к началу отопительного сезона в Тульской области.
По ее словам, из 625 котельных в регионе готовы 624. Сейчас ведутся работы на одной из котельных в Туле — «Оборонэнерго» (ремонт дымососа). Она должна быть готова до 25 сентября.
Подготовка тепловых пунктов социальных объектов завершена в полном объеме — 135 единиц (100%). Ремонт и замена котлов по субъекту в целом — с превышением на 12% (1292 от запланированных — 1150 шт.)
В этом году на 20% выше плановые показатели замены тепловых сетей, чем в 2017 (98,18 км).
Физическое выполнение работ по замене сетей на 15% выше показателя прошлого года и составляет 112,51 км (97,7 км -2017).
Благодаря поддержке правительства Тульской области в этом году наконец-то из конкурсной массы возращены тепловые сети п. Славный и г. Липки.
На 83% выполнен план по замене водопроводных сетей. Работы продолжаются. В основном, это сельские населённые пункты без централизованного отопления. На начало отопительного сезона эти работы не влияют. Общий уровень подготовки объектов в Тульской области в настоящее время 95% и выше прошлогоднего значения.
Муниципальные образования, которые выполнили значительно больше 5% замены ветхих тепловых сетей:
- Дубенский — 13,5%,
- Плавский — 12,2%,
- Богородицкий — 11,3%,
- Веневский — 10,4%,
- Куркинский 9,4%.
В срок до 15 ноября 34 МО должны получить паспорта готовности.
С 5 сентября Ростехнадзор начал проводить проверки готовности муниципальных образований. Суворовский район и МО Северо-Западное Суворовского района уже получили паспорта готовности.
По Болохово, Липкам, Киреевску
Готовы к приему теплоносителя все объекты социальной сферы. Подготовлены и сданы 10 247 из 10 407 МКД с центральным отоплением. Проверку паспортов осуществляла ГЖИ.
Во всех районах организованы работы горячих линий. Информация о телефонах размещены на главных страницах сайтов МО и на сайте министерства строительства и ЖКХ.
После начала отопительного сезона на сайте должны быть размещены графики пуска тепла.
В случае возникновения вопросов о ходе начала и прохождения отопительного сезона необходимо обращаться:
- Первоначально в управляющую организацию (председателю ТСЖ).
- Если проблема не решена, на горячую линию.
- В отдел ЖКХ администрации МО (в дневное время).
Губернатор Алексей Дюмин:
- Нормативы нормативами, но надо следовать здравому смыслу — когда включать отопление на социальных объектах, особенно, где находятся маленькие дети и беременные женщины.
Но при этом он указал министру строительства и ЖКХ, что из года в год в отстающих одни и те же районы.