Алексей Дюмин: Надо руководствоваться здравым смыслом, когда включать отопление

В целом, глава региона отметил положительную динамику в подготовке объектов к зиме.

На оперативном совещании в здании правительства министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко рассказала о подготовке к началу отопительного сезона в Тульской области.

По ее словам, из 625 котельных в регионе готовы 624. Сейчас ведутся работы на одной из котельных в Туле — «Оборонэнерго» (ремонт дымососа). Она должна быть готова до 25 сентября.

Подготовка тепловых пунктов социальных объектов завершена в полном объеме — 135 единиц (100%). Ремонт и замена котлов по субъекту в целом — с превышением на 12% (1292 от запланированных — 1150 шт.)

В этом году на 20% выше плановые показатели замены тепловых сетей, чем в 2017 (98,18 км).

Физическое выполнение работ по замене сетей на 15% выше показателя прошлого года и составляет 112,51 км (97,7 км -2017).

Благодаря поддержке правительства Тульской области в этом году наконец-то из конкурсной массы возращены тепловые сети п. Славный и г. Липки.

На 83% выполнен план по замене водопроводных сетей. Работы продолжаются. В основном, это сельские населённые пункты без централизованного отопления. На начало отопительного сезона эти работы не влияют. Общий уровень подготовки объектов в Тульской области в настоящее время 95% и выше прошлогоднего значения.

Муниципальные образования, которые выполнили значительно больше 5% замены ветхих тепловых сетей:

Дубенский — 13,5%,

Плавский — 12,2%,

Богородицкий — 11,3%,

Веневский — 10,4%,

Куркинский 9,4%.

В срок до 15 ноября 34 МО должны получить паспорта готовности.

С 5 сентября Ростехнадзор начал проводить проверки готовности муниципальных образований. Суворовский район и МО Северо-Западное Суворовского района уже получили паспорта готовности.

По Болохово, Липкам, Киреевску и МО Киреевский район получены акты с замечаниями, среди которых — невыполнение мероприятий по продлению безопасной эксплуатации оборудования, на отдельных объектах отсутствует автоматика. Кроме того, есть документарные замечания.

Готовы к приему теплоносителя все объекты социальной сферы. Подготовлены и сданы 10 247 из 10 407 МКД с центральным отоплением. Проверку паспортов осуществляла ГЖИ.

Во всех районах организованы работы горячих линий. Информация о телефонах размещены на главных страницах сайтов МО и на сайте министерства строительства и ЖКХ.

После начала отопительного сезона на сайте должны быть размещены графики пуска тепла.

В случае возникновения вопросов о ходе начала и прохождения отопительного сезона необходимо обращаться:

Первоначально в управляющую организацию (председателю ТСЖ). Если проблема не решена, на горячую линию. В отдел ЖКХ администрации МО (в дневное время).

Губернатор Алексей Дюмин:

- Нормативы нормативами, но надо следовать здравому смыслу — когда включать отопление на социальных объектах, особенно, где находятся маленькие дети и беременные женщины.

В целом, глава региона отметил положительную динамику в подготовке объектов к зиме.

Но при этом он указал министру строительства и ЖКХ, что из года в год в отстающих одни и те же районы.

Поэтому Элеоноре Шевченко надо лично подключаться и принимать меры к таким районам.