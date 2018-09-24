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В Туле обследуют подтопленные улицы

В Туле обследуют подтопленные улицы

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству совместно с сотрудниками МКУ «Сервисный центр» проводят объезд Тулы.

Объезд проводится для выявления мест подтопления ливневых канализаций. При обнаружении подтопленных улиц проводится работа по очистке дождеприемных решеток, откачиванию воды и промывке труб. В работах применяется каналопромывочная машина.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:00 +1
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