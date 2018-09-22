В тульском ТРЦ «Макси» проходит бесплатная вакцинация от гриппа

Фото и видео Алексея Пирязева

Сделать прививку может любой желающий. При себе необходимо иметь паспорт.

На территории ТРЦ «Макси» работает передвижной медицинский комплекс, где туляки могут бесплатно сделать прививку против гриппа.

Автобус медиков расположен на парковке. Все пациенты перед вакцинацией проходят краткий медосмотр на предмет возможных противопоказаний.