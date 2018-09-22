Утром в Липках загорелся жилой дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Пожарным удалось справиться с огнём за несколько минут. Никто не пострадал.

В 4.35, на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в доме, расположенном в Липках, в поселке Комсомольский, на улице 8 Марта. На место происшествия выехал пожарный расчет ПСЧ-48.

Прибыв на место в 4.40, пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь был потушен в 4.43. Никто не пострадал. В результате пожара обуглилась наружная стена террасы, закоптилось помещение внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека и 1 единица техники. Причина пожара устанавливается.